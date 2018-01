Expresidente comunal denunció haber sido golpeado por el actual titular de la Comuna

Este jueves, durante una reunión de la Comisión Comunal en la que se trató la habilitación de un supermercado en Pueblo Andino (departamento Iriondo), el expresidente comunal Juan Carlos Palotti denunció haber sido agredido con un palo por el actual presidente comunal, José Abraham.





Según relató Palotti a UNO Santa Fe, la sesión se llevaba a cabo con total normalidad y sin discusiones, pero luego de que él sugiriera que se le hicieran algunos agregados a un expediente que trataba sobre la habilitación de un supermercado que en su gestión había sido denegada, Abraham se levantó de su silla y "sin mediar palabra ni discusión" se le aproximó con un palo para golpearlo.





"En un momento, siento que alguien grita. Era la tesorera que vio que se levantó (Abraham) y agarró un palo grande. Yo veo que me quiere golpear con el palo y pongo las dos manos. Me lastimó las dos muñecas y tengo hematomas. Bueno, y el palo se le cae, o no sé cómo fue, alguien se lo agarró y en eso da la vuelta rápidamente a los puñetes y a las patadas y me meto abajo de la mesa", relató.





"Uno de los vocales y la vicepresidenta tratan de detenerlo, y después lo sacan y se lo llevan. Yo llamé a la policía y nos quedamos ahí un rato con el abogado de ellos presente también y después fui a hacer la denuncia a la comisaría; previamente pasé por el dispensario a constatar las lesiones", añadió e informó que también radicó la denuncia en la Fiscalía.





Denuncia realizada por Palotti en la comisaría de Andino

Por los hechos, Palotti solicitó la intervención de la Comuna, que las sesiones de la Comisión Comunal se realicen con la presencia de personal policial y que haya público durante las reuniones.





Los hechos según Abraham

En diálogo con UNO Santa Fe, el presidente comunal de Pueblo Andino, José Abraham, negó la agresión y sostuvo que solamente se dio una discusión un poco subida de tono en el momento en el que se trató la habilitación del Supermercado Jalil, con cuyo dueño Palotti tendría una diferencia de carácter personal, deslizó el mandatario.





Abraham manifestó que lo que denuncia el extitular de Andino es "algo político" y relató cómo fue el momento en el que se produjo el altercado: "Él hizo el comentario de que el supermercado estaba en condiciones, pero que no se lo podía habilitar por una serie de cuestiones, y esto la verdad que provocó una discusión entre él y yo que fue elevada de tono, pero nunca hubo agresión".





"Y ningún palo existió. De hecho él se paró en medio de la discusión, tumbó una silla, yo también me paré y empezamos a discutir en tono elevado. No pasó a mayores y se interpusieron dos de los miembros (el vocal y la vicepresidenta), ahí decidí a modo de consejo también de la vice, retirarme porque eso no tenía razón de ser", detalló.

Sobre las lesiones que exhibe Palotti en sus brazos y que fueron constatadas por el Samco local, el dirigente dejó entrever que podrían haber sido autoprovocadas para justificar las denuncias: "La verdad es que acá dentro de la Comuna no se provocó ningún tipo de lesión, ni hubo ningún tipo de agresión física y no existió ningún palo. Eso no quiere decir que él no se haya autoinflingido algún tipo de lesión fuera de la Comuna".





"Inclusive la policía vino y no vio absolutamente nada, y yo al ratito fui al recinto para terminar la reunión, se firmó todo y él se fue de la Comuna sin ningún tipo de daño", finalizó.











Antecedentes

Ambos políticos calificaron el uno al otro como violento. Y ambos relataron hechos de violencia en Pueblo Andino que se registraron anteriormente y que los tuvieron a Palotti y a Abraham como protagonistas. Por uno de estos sucesos, la sesión del jueves fue la primera de la que participó el expresidente comunal, ya que se encontraba de licencia por un altercado que había tenido meses atrás.





En octubre de 2017, cuando aún era jefe comunal, Palotti, debió ser atendido en un sanatorio privado de Rosario luego del ataque que sufrió de manos de un vecino de la localidad que le provocó golpes y heridas cortantes.







Rodrigo Ruiz, embistió uno de los portones de la casa del jefe comunal, con una camioneta blanca. Luego de este incidente, Palotti y su hijo persiguieron a Ruiz hasta el corralón donde trabajaba. En ese lugar, según trascendidos Ruiz agredió al mandatario a golpes y con un objeto cortante y habría amenazado al jefe comunal señalándole: "Hace ocho años que estaba esperando para esto, que recién empieza".





Acto seguido, ambos se denunciaron mutuamente en la Fiscalía: "Palotti denuncia agresiones por parte de Ruiz en cuanto que chocó su vehículo en el portón de la casa de Palotti y Ruiz denuncia agresiones por parte de este en una confrontación posterior, cuando lo acusaba del primer hecho. Las lesiones leves de ambos están constatadas y el fiscal espera actuaciones policiales en cuanto a toma de testimonios", indicaron en ese momento desde la justicia.





Hematoma en uno de los brazos de Palotti