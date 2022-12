Fantino se despega de una candidatura y acompañamiento partidario en la provincia

Si bien el conductor no descarta un salto hacia la política, enfatizó: "No voy con nadie en las elecciones que vienen en Santa Fe".

Si bien no dejará de coquetear con la política, Alejandro Fantino aseguró que no será candidato en Santa Fe en los comicios del año próximo. Y tomó distancia de un acercamiento inmediato a cualquier espacio partidario.

“Para ayudar, hay que saber. Entonces, no será ahora. No es esta, no es en 2023”, añadió el santafesino. Desde hace tiempo, el conductor de Animales Sueltos viene jugando con la idea de ser gobernador de la provincia.

A fines de noviembre, en un mano a mano con el diputado nacional Roberto Mirabella, había afirmado que tenía ganas de recorrer Santa Fe. “A todos les digo que sí, que después de mí vas a ser candidato”, retrucó el legislador y espada de Omar Perotti.

El gobernador se encontró en su momento con Fantino, mientras que Mirabella fue uno de los invitados a la fiesta de casamiento del conductor. En paralelo, los rumores fueron in crescendo. Pero la semana pasada, el periodista adelantó que se tomaría el verano para reflexionar y decidir su futuro. Y el jueves salió a aclarar: “Lo digo también para que se acomode la muchachada política en Santa Fe, porque empiezan a jugar con mi nombre”.

Incluso, Fantino trató de despegarse de cualquier espacio político. “No soy de nadie, lo digo de corazón. No me pongan el sayo, no quiero que empiecen a decir que voy con el peronismo, que acompaño al socialismo o que voy con Cambiemos, porque no voy con nadie en las elecciones que vienen en Santa Fe”, enfatizó.

De todos modo, el conductor no desestimó un desembarco en la política, a su debido momento: “Me empezó a pasar, con 51 años, de tener ganas de ayudar. Me voy a preparar, me voy a formar, más de lo que me formo y preparo ahora, caminando la provincia, caminando el interior del país. Viví en una pecera en los últimos 20 años”.

Dos días antes del anuncio de Fantino, La Capital había reflejado que, tanto en el mundo de los consultores como en la oposición, la carta del periodista no alcanza, al menos hoy, para dar vuelta una partida que en este momento luce favorable para la alianza que están sellando la UCR, el PRO, el socialismo y Creo, el espacio de Pablo Javkin. De hecho, el jueves Perotti ubicó solamente a dos nombres en la columna de la sucesión: Mirabella y el senador nacional Marcelo Lewandowski.