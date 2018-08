Farías cruzó duro al justicialismo por la frustrada reforma: "Quieren que nada cambie"

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, apuntó contra los legisladores de la oposición que votaron en contra de habilitar el debate de la reforma constitucional. Finalizada la sesión extraordinaria, con 24 votos a favor y 25 en contra, el funcionario sostuvo que hay dirigentes políticos "que quieren que nada cambie".













Farías sostuvo ante la prensa que la reforma de la Constitución "evitaría muchas de las cosas que hicieron". En ese sentido, recordó: "Si la Constitución hubiera previsto la protección de nuestra principal entidad financiera, al Banco Provincia no lo hubiéramos perdido. Eso significa mucho miles de millones de pesos para los santafesinos que se perdieron".

"Me parece que hay una profunda lectura política para hacer de dirigentes políticos que quieren que nada cambie. Ahora dicen que lo van a seguir tratando en comisiones. Teníamos gran expectativa en el tratamiento. Estaban todas las condiciones dadas para tratarlo. Nosotros estamos en condiciones del tratamiento y buscar un consenso. Se perdió una gran oportunidad".

Consultado sobre la reelección del gobernador, uno de los puntos que planteaba la reforma impulsada por el oficialismo, el ministro de Gobierno señaló: "El gobernador planteó muchas veces que ese no era un obstáculo para tratar la reforma de la Constitución".

"No está en discusión el futuro electoral de Miguel Lifschitz. Me parece que ese es uno de los errores permanentes en los que ha caído la oposición. En tratar de llevar esto a una especulación electoral. Me parece que están preocupados por las elecciones del año que viene y no tanto por la Constitución que nos rige y por mejorar las herramientas legales. Insistentemente pasaron a la cuestión electoral, pareciera que es lo único que le preocupa a la oposición", finalizó el funcionario.

"Se quejan de la falta de búsqueda de consenso y no han hecho ningún esfuerzo, sabiendo que el gobierno hace más de dos años que está tratando este tema (por la reforma). Llama la atención algunos legisladores del justicialismo, algunos que estuvieron en el justicialismo y hoy están en el bloque de Cambiemos, que hablan como si no tuvieron historia; como si no hubieran tenido 24 años de gobierno en la provincia de Santa Fe".