Federer le ganó a Cilic y sumó su 20º Gran Slam

A sus 36 años y 173 días se convirtió en el segundo tenista más longevo en ganar en Melbourne después de Ken Rosewall que lo hizo con 37 años y 62 días.





La última vez que se habían visto las caras antes de la final había sido el pasado mes de diciembre en Maldivas, donde ambos coincidieron de vacaciones pero al mismo tiempo quedaron para jugar al tenis





Este domingo protagonizaron una gran final, con el suizo sumando su 20º Gran Slam, todo un dato significativo para reafirmar su leyenda en esta disciplina.





"Estoy muy feliz, esto es increíble. Ha sido un día largo, he pensado en este partido todo el día porque ganar este torneo es un sueño hecho realidad. Gracias Marin, has hecho un gran torneo, felicidades, has conseguido muchas cosas, sigue haciendo lo que estás haciendo y vas a lograr más", expresó Federer,con el trofeo de campeón en sus manos.