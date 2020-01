Femigangsta, presente por el aniversario de Tribus

El viernes 28 de febrero, a las 21, Femigangsta llega a Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). La joven artista, instagrammer e ícono del movimiento feminista y la protesta social en Argentina, presentó recientemente el videoclip de "Yasé" y prepara su álbum debut para el primer semestre del año. El espectáculo forma parte de los festejos por los 10 años de la sala, en el marco de una importante grilla con una diversidad de artistas y actividades que tendrán lugar durante el Mes Aniversario.

Las entradas se pueden adquirir en las boleterías de Tribus y a través del Sistema Ticketway.

Femigangsta es el alias de Agnes Simon, una joven artista, ícono del movimiento feminista y la protesta social en Argentina, cuya meteórica carrera comienza en redes sociales donde, valiéndose de distintas herramientas como el humor, la música y una retórica marcadamente crítica, logra llegar a que más de 200 mil seguidores en Instagram la vean a diario.

También disfruta de realizar dj sets y se encuentra escribiendo su primer libro para la editorial Penguin Random House. En vivo se presenta junto a su banda, con quienes desarrolla una balanceada mixtura de hip hop, R&B y soul con bases eclécticas y letras populares.

Trayectoria

Agnes comenzó su carrera musical de la mano de su primer single “Voy”, el cual tuvo muchísima repercusión y logró alcanzar el Top 50 Viral de Spotify (al igual que su segundo single, "Pajaritos"); esto sumado al llamado de Miss Bolivia para abrir su show en Niceto Club fue el puntapié inicial. Luego comenzó a recorrer los escenarios más prestigiosos del país, entre ellos el Festival GRL Power (Córdoba), el Festival Cuero (Costa Atlántica), el Festival Pantera (Buenos Aires y Tucumán), Niceto Club abriendo para Mimi Maura, Festival Ahora y Festival Por Tus Derechos en Konex, Festival Vamos lxs pibxs (Auditorio Oeste), Festival de la Primavera (Villa Carlos Paz), Harlem Festival (Santa Fe), el Ciclo Indiefuertes de Montevideo (UY) y cerrando el 2019 en el Festival de Amnistía Internacional en el Estadio Obras.

Además, Femigangsta fue convocada para el showcase de The Selector Pro Buenos Aires junto a la artista Greentea Peng (Inglaterra), invitada de Lelé en la canción "Haters" en Lollapalooza 2019 y de La Bomba de Tiempo en el Centro Cultural Konex y La Fuerza Mayor en Congo.

Actualmente, lanza "Yasé", su tercer single, y pronto publicará un puñado más de singles mientras trabaja en su primer disco que verá la luz en el primer semestre de 2020.

Ya sé

Con "Yasé", Femigangsta sigue afianzando su carrera musical a partir de un nuevo single que relata con crudeza, y desde la óptica de quien lo canta y escribe, la decepción que viene tras una relación que se frustra, lo que pudo ser y ya no será. Versa sobre el contraste idealización/realidad que muchas veces se transforma en pensamientos neuróticos, obsesivos y circulares.

La canción cuenta con la producción de Miss Bolivia, quien comenta: “Yasé es una canción que deconstruye el amor romántico y documenta una era honesta y reflexiva a partir de una estética cadenciosa que fusiona el estilo urbano con el jazz, r & b, y sonidos vintage que van conformando la identidad de la artista”.

Femigangsta - YASÉ (Video Oficial)

Videoclip

El videoclip, dirigido por ella misma, es una pieza no ficcional que tiene como meta mostrar algo genuino, sensible y honesto. Concretar una idea en la cual lo destacable no es tener, sino ser.

En el mismo se podrá ver un grupo muy heterogéneo de personas que se sometieron, amablemente y quizás alguna copa de vino mediante, a responder preguntas sobre el amor, la familia, los vínculos y la autoproyección. El video intenta mostrar una cualidad que merece ser reivindicada en tiempos de selfies y curaduría estética: la humana.

La realización estuvo a cargo de Citizen Galo y el equipo de La Pecera, con el apoyo de Genebra y Chita Audiovisual y está protagonizado por Jennifer Parker, Victoria Garabal, Maia Tarcic, Darío Gannio, Matzorama, María Latzina, Margaryta Beyfeld, Jime Carol, Mauricio Tovar, Tomas Quintín Palma y Tatu Dragón.