Festram advierte una crisis en el financiamiento de municipios y comunas

La federación que nuclea a los Sindicatos de Trabajadores Municipales Santafesinos advirtió sobre una crisis de corto y mediano plazo, que pondrá en riesgo las finanzas del conjunto de los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe.





La entidad sindical asegura que el impacto del consenso fiscal firmado por la Nación y la provincia "tiene consecuencias graves que afectará el funcionamiento de las administraciones locales y reclama a los intendentes y presidentes de comunas que asuman la responsabilidad de defender los recursos de sus pueblos y ciudades".





"La caída de la coparticipación indirecta producida en el primer trimestre de 2018 puso en alerta a los responsables de municipios y comunas, que vieron afectadas sus previsiones por este fenómeno, que ocasionó problemas financieros a corto plazo generando incertidumbre en el pago de salarios y proveedores", advierte la federación en un comunicado.





Asimismo rechaza las intenciones del Gobierno nacional "de trasladar el costo económico y político de sus arbitrariedades tarifarias a provincias y municipios".





Es en ese sentido que desde la Festram demandan "un acuerdo institucional entre el gobierno provincial y sus municipios para garantizar la sustentabilidad económica y financiera del sistema municipal y comunal de la provincia de Santa Fe".





Para la cúpula de la Federación, "el consenso fiscal avalado por la Legislatura provincial tendrá graves consecuencias en las administraciones comunales si no hay garantías institucionales para que las pérdidas que este pacto genera en la economía provincial no se descargue con mayor peso sobre el sistema municipal santafesino".





El secretario general del gremio, Claudio Leoni, se manifestó preocupado por la actitud de los intendentes y presidentes de comunas: "No sé si no comprenden los efectos del pacto fiscal o si en realidad están dispuestos a hacerles pagar los costos a los ciudadanos de las 363 localidades de nuestra provincia" y advirtió que "si los intendentes no detienen este tren, los trabajadores no nos vamos a quedar haciendo dedo en la vía".





Caída de la coparticipación

Del muestreo que Festram realizó sobre 10 municipios de la provincia surge que la variación intermensual de coparticipación de la segunda quincena de marzo respecto a la segunda quincena de febrero de 2018 decreció en términos totales en un 26%.





"Esta reducción –explica el gremio– deviene de la disminución de coparticipación de impuestos nacionales, que se redujo en un 39% para la segunda quincena de marzo respecto al mismo período de febrero. También tiene incidencia la disminución de la coparticipación de impuestos provinciales, como los Ingresos Brutos, los cuales decrecieron en un 9% en la segunda quincena de marzo".





"Parte de la caída de la coparticipación nacional destinada a las administraciones locales tiene un componente de reducciones, previas a la coparticipación a municipios y comunas, aplicada unilateralmente por el Estado provincial. Esta reducción estaría vinculada a la modificación en la distribución coparticipable del Impuesto a las Ganancias prevista en el consenso fiscal y la reforma tributaria, la cual efectúa una detracción de recursos perjudicando a municipios y comunas", subraya el comunicado.