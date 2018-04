Fieles buscan la cabeza de una virgen decapitada esta mañana en la Costanera

"Es un dolor muy grande. Una persona que suele venir a rezar temprano aquí nos avisó, pero tarde ayer a la noche estaba bien e iluminada. Aquel que se llevó la cabeza ignora que la madre está igual ahí, aunque no esté la cabeza porque ella siempre está presente", expresó María Helena Fernández, una de las custodias de la virgen que, además, conforman la Asociación Civil Grupo de Oración María de la Santa Fe.





virgen maria de la santa feLos cre Los creyentes se reunieron esta tarde a rezarle a la virgen María de la Santa Fe después del ataque



El altar está en una pequeña plaza en una esquina del terreno del Parque de la Locomotora. Además de la imagen de la virgen, hay asientos y flores con carteles que explican la historia de María de la Santa Fe y tres mástiles con las banderas de la provincia, la argentina y la papal. Asimismo, también se puede ver un monolito repleto de agradecimientos y promesas. En cuanto al culto, se reúnen cada lunes, jueves y sábados a las 16 a rezar. "Es muy milagrosa", relatan los presentes.





Sobre los restos de la virgen, sus seguidores esperan volver a encontrar lo que falta y explicaron: "No aparece la cabeza por ningún lado. La buscamos por las vías, por la playa, por la Costanera, todo el parque y no hubo caso".





La pieza que falta no es solo la cabeza, sino también la corona, que tiene una forma circular de gran tamaño decorada con estrellas. Lo extraño es que los fieles al concurrir al lugar no encontraron ni escombros ni ningún tipo de restos en el piso, ni en ningún otro lugar. Parece que hubieran realizado un corte limpio sobre los hombros de la figura.





virgen maria de la santa fe



"Este es un lugar santo y bendito. Aquí es donde ella quiere que se levante el templo a la Santísima Trinidad y es por eso que está presente con nosotros. Es la madre de la Iglesia, de todos, de la humanidad, entonces el daño se lo han hecho al ser humano, que Dios tenga misericordia con el que lo hizo", sentenció María Amelia Botello, otra integrante de la asociación.





"Hace dos meses la terminamos de restaurar y había quedado como nueva. La pintaron toda y le arreglaron la carita para que quede más angelical. Han hecho un escarnio tremendo con la madre", señala Fernández.





Por último, manifestaron no haber recibido amenazas previas y no tienen sospechas de alguien o de algún grupo en particular. "Nos resta rezar, y como Jesús callarnos, no decir más nada porque solo Dios tiene misericordia y Él sabrá qué hacer con este acto".

Este miércoles, a las 8, los fieles de la Virgen María de la Santa Fe, ubicada en la Costanera santafesina, despertaron con la triste noticia de la profanación de su estatua. En horas de la madrugada decapitaron la imagen sagrada y se llevaron la cabeza. La escultura había sido restaurada hace dos meses y se encuentra emplazada en la avenida Almirante Brown y Regis Martínez.