Fiesta de la Industria 2017: 20 fotos de una gran noche

"Creo que podemos mirar con expectativa el próximo año. Los industriales de Santa Fe han dado una muestra de vocación por la inversión, de capacidad productiva y confianza en el futuro de la provincia. Buena parte de las inversiones reales que se han hecho durante 2017 no provinieron de grandes empresas multinacionales ni de inversión extranjera directa, sino que fundamentalmente fue una sumatoria de pequeños proyectos de inversión de nuestros propios industriales", afirmó Lifschitz.

"Esto nos habla de la fortaleza que tiene Santa Fe en su estructura productiva, diversificada, moderna y competitiva. Allí es donde tenemos que poner la mirada", sostuvo el gobernador.

"Para el próximo año, vamos a seguir incrementando la inversión pública, en obras de infraestructura, de energía y urbanas, que contribuyen a generar mejores niveles de vida y a desarrollar mejores condiciones de base para la economía en general y para la industria en particular".

"Vamos a fortalecer nuestras políticas productivas. Tenemos un proyecto industrial para Santa Fe. No hay futuro para la Argentina ni para la provincia si no hay industria, si no hay valor agregado. Solamente así se genera desarrollo y empleo", concluyó Lifschitz.