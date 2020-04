Franco Soldano reveló que lo llamaron de Colón

Franco Soldano pudo mostrar en sus últimos meses en Boca algo del repertorio que había presentado en Unión. Con menos goles, sí, pero con el mismo sacrificio que lo presentó en el fútbol argentino como un 9 para tener en cuenta. En aquel entonces, con la camiseta del Tatengue, fueron varios los equipos que lo sondearon, entre ellos… River. En diálogo con TNT Sports, el cordobés fue consultado sobre los clubes que lo habían sondeado en el pasado: "Desde Valencia nunca me llegó nada a mí, de Racing sí, de San Lorenzo sí, de Colón de Santa Fe sí, de Vélez sí, de Betis no llegó a mí, de Independiente no y de River sí".

Soldano explicó el contexto en el que se dieron los sondeos: "Fue cuando clasificamos con Unión a la Copa Sudamericana, ese año estuve muy bien. Salió goleador el Morro García y yo atrás. Hubo algunas conversaciones, pero no llegaron a más".

image.png Franco Soldano y Lucas Gamba la rompieron en Unión. ¿Volverán a jugar juntos en Boca?

"Te planteo una diferencia sobre lo que pasó con Boca, por una cuestión de manejos. De River no se comunicó nadie conmigo directamente, en cambio desde Boca sí. Me llamó Aníbal Matellán, me dice que Boca quería contar conmigo y yo le dije que sí, que no dudaba. Se dio todo mucho más rápido. Pero de River y de los clubes que nombraste antes, no se comunicó nadie conmigo directamente", aclaró al respecto.

Por otra parte, Soldano aseguró: "A Boca me traería a Lucas Gamba", actualmente en Rosario Central. Ambos hicieron dupla ofensiva en Unión durante cuatro años: metieron 49 goles entre los dos (Gamba 26 y Soldano 23) y lograron el Ascenso a Primera División en 2014, además de clasificarse a la Sudamericana 2018, torneo que ninguno de los dos llegó a disputar.