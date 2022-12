Respecto al desempeño del seleccionado nacional en Qatar la portavoz aseguró que “fútbol y política no se mezclan”. Y agregó: “Lo están llevando adelante los jugadores. El gobierno no se mete, no tiene nada que ver con eso, ni nos interesa mezclar fútbol y política. Creemos que tiene que disfrutarlo la ciudadanía, es un momento donde quedan claros los mejores valores y todos estamos disfrutándolo así”.

En otro tramo de la conferencia de prensa Cerruti remarcó la “buena relación” que tiene Fernández con el presidente francés, Emmanuel Macron. El primer mandatario galo ya está en Doha y este miércoles pasó por el vestuario del equipo galo para felicitar a los jugadores por haber logrado el pase a la final.

Fue en ese momento que Cerruti evitó responder si Fernández viajará a Qatar. “No hay ninguna decisión tomada”, aseveró la vocera. Cuando se le repreguntó si eso significaba que el Presidente no viajaría, insistió: “No hay decisión tomada es no hay decisión tomada”.

Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez siguieron los partidos de la selección desde la residencia presidencial de Olivos junto a su hijo Francisco, nacido en abril. En tanto, el ex presidente Mauricio Macri sí vio en la cancha todos los partidos de la selección argentina.

El antecesor de Alberto Fernández está en Qatar como titular de la Fundación FIFA y este miércoles compartió el palco presidencial con Macron en el estadio Al Bayt., donde jugaron Francia y Marruecos.