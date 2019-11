Gandín: "Estoy sorprendido y amargado por la decisión"

La noticia sorprendió porque había llegado hace pocos meses y su trabajo lo venía desempeñanado de acuerdo a lo charlado con la dirigencia de Atlético de Rafaela.

Pero de repente, a Darío Gandín le cambió el panorama luego de acompañar a Colón, club del cual es hincha, en la final de la Copa Sudamericana. De regreso en la Perla del Oeste fue notificado de su despido por esa situación.

En diálogo con el programa La Central Deportiva (Cadena 3 Santa Fe) el Chipi expresó que "tenía el fin de semana libre, pero les había avisado aunque no tenía porqué hacerlo, cuando llego el lunes me notifican que me desvinculan por ir a ver el partido de Colón a Paraguay".

LEER MÁS: Colón presentará una denuncia por la mala inclusión de Pinos

Más adelante, el ex-delantero rojinegro apuntó que "la verdad que todo estaba más que bien, hace cuatro meses me sumé a Atlético, los dirigentes me invitaron a sumarme, pensaron que era bueno que esté con el tema de la captación de chicos, fui designado para ver chicos en torneos, más un montón de cosas que venían a la perfección".

Gandín en otro tramo de la charla afirmó que "el lunes al mediodía tuve una reunión con uno de los dirigentes, me dijeron que hubo repercusiones de mi viaje a Paraguay, que cayó mal en otros dirigentes, más tarde me comunicaron que estaba desvinculado de la institución".

En todo momento, el santafesino expresó que "tengo guardada conversaciones, ponele que no haya avisado pero tenía el fin de semana libre, puedo hacer de mi vida privada lo que quiero. Me soprende bastante y estoy amargado, tengo mis hijos incluso jugando en el club".

LEER MÁS: ¿Colón podría jugar el Mundial de Clubes a pesar de haber perdido la final?

Respecto a lo que será el futuro laboral, Gandín acotó que "estoy tranquilo, mi idea es seguir vinculado al fútbol, esperar que salga otra oportunidad, se que va a salir y si es de la B Nacional mejor. Nadie de Colón por ahora se comunicó y se que por lo que me dijeron los dirigentes de Rafaela, no hay vuelta atrás en la decisión".

Antes de su despedida le dedicó un párrafo especial a lo que le tocó vivir como hincha el pasado sábado en La Olla, al apuntar que "lo de la gente de Colón fue impresionante, uno no tiene palabras de lo que viví en la cancha. Mucha lluvia, la tormenta quizás hizo que no veamos el fútbol de los dos equipos, Independiente tuvo destelllos y los jugadores de Colón lo intentantos. Tal vez si Pulga hubiera metido el penal todo cambiaba pero le tocó errar y son cosas del fútbol".