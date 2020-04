Garibaldi: "Los clubes ahora nos necesitan a nosotros"

El escenario por el que están atravesando las entidades deportivas de nuestra ciudad es similar en todos los rincones de nuestra provincia, y por qué no, de nuestro país. La cuarentena obligatoria en la que nos encontramos alteró el normal funcionamiento de todas las instituciones, y las sociales y deportivas no son la excepción. Los casi 1.500 clubes y 25.000 empleos directos en todo el territorio provincial, deben ser un asunto prioritario ante las dificultades de funcionamiento y continuidad de los mismos.

Ante la preocupación de numerosos dirigentes deportivos, el concejal socialista Paco Garibaldi junto a los diputados provinciales Pablo Farías y sus pares Erica Hynes y Gisel Mahmud, mantuvieron un encuentro virtual con los máximos responsables de las instituciones santafesinas. La charla puso de relieve la situación crítica en la que se encuentran y el factor económico es lo más preocupante. Sueldos, servicios y gastos de funcionamiento son los tres ejes que rondaron durante el encuentro virtual.

Por su parte el legislador sostuvo: “Fue una charla muy cordial, donde algo de lo que ya estábamos al tanto se puso de manifiesto en palabras de sus principales afectados. La realidad que nos describen, que podría ponerse en muchos otros sectores, hoy es un dolor mayor para ellos, que tienen que pensar no solo en cómo resolver lo inmediato, sino cómo sostendrán enormes estructuras después de la cuarentena obligatoria. Siempre pedimos una mano a los clubes, ahora nos necesitan a nosotros”.

“Nuestro encuentro tenía como principal objetivo mostrarles apoyo y desde nuestro lugar acompañarlos en todo lo que podamos. Somos muy conscientes de la preocupación que nos manifiestan y la compartimos. Estuvimos siempre con los clubes y sabemos perfectamente la importancia que tienen para nuestros barrios y el rol que cumplen a diario, tanto en la contención social como en la inclusión de los jóvenes que realizan actividades en los mismos. En su momento dijimos que los clubes eran de los socios, lo sostenemos, pero necesitamos que el Estado les dé herramientas a las instituciones, porque los socios hoy no pueden pagar la cuota. Y si los socios no pagan las cuotas, no se pueden pagar los sueldos, ni los servicios”, concluyó Garibaldi.

Ayuda urgente

Como trascendió en los medios de comunicación, 14 instituciones se reunieron para solicitar al gobierno provincial dos puntos urgentes: por un lado, la exención del pago de servicios (electricidad, gas y agua corriente); y también un subsidio no reintegrable equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, por cada uno de los trabajadores con los que cuentan, hasta tanto se puedan retomar las actividades habituales.

Esta iniciativa pretende, con el respaldo de la Federación Provincial, representar a las más de 1.500 instituciones que reúnen a unos 25.000 trabajadores que hoy tienen un serio riesgo de perder sus puestos ante esta crisis.

El pedido dirigido al gobernador de la provincia, bajo la consigna #SalvemosALosClubes está firmado por Unión (Santo Tomé), Regatas, Círculo Israelita Macabi, Gimnasia y Esgrima, Yacht Club, El Quillá, Rivadavia Jrs., Banco Pcial., Marinas, Alma Jrs. y Lawn Tennis de la ciudad de Esperanza, Club Náutico Sur, Azopardo y Tiro Federal.