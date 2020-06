“Creemos que debería haber un abordaje serio y urgente por parte del gobierno provincial, junto al nacional, convocando a todos los actores del sistema educativo y de la sociedad a pensar en conjunto este tema”, expresó el concejal y sostuvo: “Nos parece oportuno que comencemos a debatirlo. Las situaciones sanitarias y económicas son prioritarias, como también lo debe ser la educación. ¿Cómo se sigue una vez que podamos retornar a clases? Es imperante que podamos evaluar y atenuar el impacto negativo que este ciclo lectivo excepcional va a tener en esta generación”.

Muchos son los interrogantes que surgen a raíz de las declaraciones de la ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero, en cuanto a cómo se avanzará en un retorno seguro y paulatino de los alumnos a clase. A lo que Garibaldi agrega: “¿Cuál es la estrategia que se va a dar desde el Ministerio de Educación?, ¿qué cursos serán los primeros en retornar y con qué medidas sanitarias de prevención?, ¿se buscará que convivan las modalidades presenciales con las virtuales?, ¿qué indicadores se tomarán para evaluar si es necesario retroceder ante un avance del virus? La ministra Cantero plantea el 25 de Julio como una fecha posible para el retorno paulatino a las escuelas, pero nos surgen muchas dudas e interrogantes y nos falta información para comprender la propuesta: ¿en qué se basa esa fecha prevista?, si continuamos como hasta ahora sin casos positivos, cuál es la explicación para postergar por dos meses más el restablecimiento de las clases presenciales?

En este punto el edil indicó: “Mantener una educación de calidad es de enorme importancia para nuestra sociedad, y significa una gran preocupación para las familias y para la comunidad educativa”.

Incertidumbre educativa

Más allá del desconcierto social, al igual que la salida de la cuarentena, muchos países en el mundo tomaron ciertas medidas para volver a clase de forma gradual con el objetivo principal de evitar aglomeraciones y limitar el contacto entre los estudiantes. En nuestro país y principalmente en nuestra provincia, la educación es un tema que no se está planteando con claridad: “Como siempre lo manifestamos, la educación es un tema urgente e importante para el país y para Santa Fe, y vemos que el gobierno no está abordando el tema en ningún sentido. No convoca a paritarias, no dialoga con los docentes ni con los trabajadores de los establecimientos escolares”, aseguró el concejal socialista y sostiene: “Queda muy en evidencia que el gobierno no tiene un plan sobre qué hacer con la educación al salir de la cuarentena. No hay margen para más dilaciones, tiene que tomar el toro por las astas y debemos desde nuestra función escuchar a todos los que componen el sistema educativo, para conocer su opinión y entre todos debatir un plan concreto para garantizar la mejor educación en Santa Fe”.