Georgina Barbarossa destrozó a Paluch después de una entrevista: "Tiene un nivel de soberbia muy grande, es un psicópata"

Georgina Barbarossa entrevistó a Ari Paluch en su programa "Quedate con Georgina" por Crónica y el periodista rompió el silencio después de mucho tiempo.

La actriz habló hoy en Los Ángeles de la Mañana, El Trece y fue muy dura con Paluch: "Siento que él pensó que yo era una tarada y no iba a preguntarle, y yo voy al hueso, yo siempre voy a defender al género", dijo Georgina.

"Se fue enojado y me quiso agredir, mostró la hilacha, si tenés tanta paz interior y tanta espiritualidad contestás de otra manera. Él solito se fue enterrando, pensó que si me apuraba con las versiones de la muerte de mi marido me iba a dar vuelta", agregó.

"Llegó casi como un pollo mojado, prácticamente quebrado, creo que pensó que me iba a dar lástima, con voz quebrada. Pero yo soy una persona grande y además actriz. Paluch tiene un nivel de soberbia muy grande, es un psicópata", señaló.

