Gerardo Barisone: "La herida no cicactriza"

Se cumplen este martes 28 de julio cinco años del fallecimiento de Diego Barisone, quien dejó una profunda huella en el corazón de todos los hinchas de Unión, y que se hizo extensivo a los de Lanús, club donde se encontraba desarrollando su carrera deportiva.

Tanto Unión como Lanús recordaron a Barisone en sus redes sociales, en publicaciones que acapararon la atención de los hinchas. "Nos dejaste tu sonrisa, tu corazón rojiblanco y el posteo más difícil de publicar", escribió la entidad de la Avenida. "A cinco años de la pérdida de Diego Barisone, Club Lanús lo mantiene vivo en su memoria. Por siempre en los corazones Granates", respondió la institución del sur del Gran Buenos Aires.

Embed

Mientras que Gerardo Barisone, papá de Diego, habló con La Central Deportiva de Cadena 3 de Santa Fe (FM 101.7), donde comenzó diciendo: "Imagino que tuvo una transferencia para jugar en otro lado. Para mí Diego está vivo. Está presente todo el tiempo."

Mientras que en otra parte de la charla, Gerardo Barsione agregó: "Es durísimo perder un hijo. Gracias a la fe estamos aprendiendo a vivir con el dolor, a pesar que la herida no cicatriza".

"Ayer cumplió un año mi nieta Renata (su nieta)... Renata significa renacer", afirmó Gerardo Barisone en cuanto a lo que se aferra para poder seguir adelante, tras el fallecimiento de Diego.

También recordó un tanto de Diego que quedó grabado en el recuerdo del hincha de Unión, y tiró: "El día del gol a San Lorenzo, no me di cuenta que lo había hecho él. Me avisó una plateísta".

image.png Gerardo Barisone se refirió a la pérdida de su hijo Diego, quien dejó una profunda huella en Unión y Lanús.

"El padre Sergio es quien se contacta para armar la peña Diego Barisone con un grupo de Acción Católica. Lo primero que pedí es que sea una peña apolítica q acompañe al oficialismo de turno en el club. No me interesa involucrarme en la vida política del club", contó sobre la peña que se armó en honor a su hijo.

También reveló cómo es su relación con el fútbol y Gerardo Barisone indicó: "La última vez que fui a la cancha fue cuando entregamos la plaqueta a la filial de México. Cuando escuché el ruido de los tapones de los botines en el pasillo del vestuario me volví llorando a casa".

image.png

En otro tramo, reveló una anécdota en Lanús y Barisone afirmó: "Cada vez q voy a comer al bar de Lanúus, cuando quiero pagar, me decían que ya estaba pago. Después me enteré que era un miembro de la barra el que pagaba mi cuenta, por ser el papá de Diego".

Por último, se refirió a las consecuencias del accidente, más allá de la pérdida de su hijo y reveló: "El seguro nuestro le tuvo que pagar las cubiertas y el cereal perdido. El camión venía perdiendo maíz".