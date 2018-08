Griselda Siciliani: "Me he filmado teniendo sexo, me gusta mucho la pornografía"

En la noche del sábado, Griselda Siciliani estuvo en "PH" (Telefe) y realizó picantes declaraciones. La actriz hizo una confesión súper hot que su amiga, Jorgelina Aruzzi , avaló.





"Avancen al punto de encuentro los que se filmaron teniendo sexo", dijo dijo Andy Kusnetzoff . Y Griselda avanzó con paso firme, mientras su amiga se reía cómplice por detrás.





Fue entonces cuando Siciliani arrojó: "Me he filmado (teniendo sexo). Me gusta mucho la pornografía. Hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve, que está bueno. Después todo se borra, inmediatamente", dijo.





Embed Tranqui mi balcón.... Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 21 Jul, 2018 a las 12:39 PDT







"¿Qué hacés con los videos? Después se te rompe el celular y termina todo viralizado", quiso saber Kusnetzoff. Lejos de evadirlo, Griselda contestó risueña: "No, creo que con celular no me he grabado... Eran tres cámaras, un drone y una grúa", bromeó.





Además, Griselda confesó haber hecho locuras por amor. Entre ellas "vestirse de hombre" para no ser reconocida al encontrarse con su "ser amado".