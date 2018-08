Hepatitis C: testeo y consejería en la casa LGBT Santa Fe

Como parte de la Campaña Nacional para la Concientización, Información y Detección de la hepatitis C, en la que participan 18 provincias, se realizará una jornada de teste y consultoría, destinada a las personas de la diversidad sexual que residen en el área metropolitana de la capital santafesina. Será gratuita, sin turno previo ni orden médica y confidencial.





La misma se realizará hoy entre las 17 y 20 en la Casa LGBT Santa Fe, ubicada en la calle San José 1701 esquina Monseñor Zazpe.





El procedimiento médico requiere de un solo pinchazo en el dedo y en 15 minutos se dispondrá del resultado del testeo y, además, se brindará asesoría sobre el cuidado de la salud e indicaciones precisas para iniciar el debido tratamiento, en caso de ser necesario.





Sintomalogía

Es una inflamación del hígado causada por el virus de hepatitis C, que puede desarrollarse con pocos o ningún síntoma; sin embargo, puede llegar causar daños severos como: cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado, que podrían derivar en la necesidad de un trasplante. Es la primera causa de trasplante hepático en nuestro país y en el mundo.





Entre el 75% y el 85% de las personas con hepatitis C desarrollarán una infección crónica asintomática, durante un periodo que puede extenderse hasta 30 años. Pero cuando aparecen los síntomas, suelen ser un signo de que la enfermedad ya está avanzada. Por ello la necesidad de prevenir a tiempo.





Se transmite fundamentalmente por contacto con la sangre: intercambio de agujas o utilización de elementos no descartables sin la debida esterilización. También, por vía sexual vaginal, anal u oral sin preservativo, aunque la incidencia es baja en esta última forma. Y de madre a hijo durante el embarazo o el parto.





Dado que no existen vacunas para la hepatitis C, las formas de prevención tienen que ver con reducir el riesgo de exposición al virus. Esto incluye usar preservativo en todas las relaciones sexuales, no compartir agujas u otros elementos punzantes o cortantes y exigir el uso de materiales esterilizados para cualquier procedimiento que implique cortes o punciones (tatuajes, piercing, etcétera).





Tratamiento

Actualmente, existen nuevos medicamentos para la hepatitis C eficaces, seguros y bien tolerados por los pacientes. El tratamiento se realiza con comprimidos por vía oral durante tres a seis meses, según cada caso en particular.





Las tasas de curación rondan el 95%, o sea de 100 pacientes 95 logran erradicar el virus, y con ello la posibilidad de que el virus no evolucione a la cronicidad.





El Programa Nacional de Hepatitis cuenta con la medicación adecuada, la cual si bien es muy costosa, abarca a pacientes que no presentan cobertura social.





PROMUEVEN ESTA ACCIÓN PREVENTIVA EN SALUD:





LABORATORIO DE REFERENCIA DEL "INSTITUTO DR. CARLOS MALBRÁN" de CABA.

AAEEH (Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado).

PROGRAMA PROVINCIAL DE HIV / HEPATITIS VIRALES de Santa Fe.

UNIDAD CENTINELA DE HEPATITIS VIRALES de la ciudad de Santa Fe.

SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE DIVERSIDAD SEXUAL de la provincia de Santa Fe.

CINE LGBT SANTA FE (espacio independiente de gestión cultural).