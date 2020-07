Hernán Quirelli será entrenador en Almería

Tras su reconocido paso por La Vila Rugby, Falu Quirelli hizo las valijas para irse más al sur, pero también en la costa de Almería. El santafesino Hernán Quirelli inicia un nuevo proyecto deportivo en el Unión Rugby Almería que arranca en la temporada 2020-2021.

Falu forma parte ineludible de La Vila, ya que allí fue jugador, jugador y entrenador, y después solamente director técnico, con un mismo grupo de jugadores. En 2002 llegó a esta institución con su amigo Federico Pica Fernández y nunca imaginó todo lo que creció y lo que le tocó vivir en La Vila.

"Me voy a Almería a entrenar el Unión de Rugby de Almería, conocido como el URA, voy como head coach del plantel superior y también voy a trabajar en la formación de jugadores de las categorías inferiores de la institución. Lo cual no deja de ser un paso importante en mi carrera deportiva aquí en España" comenzó señalando Hernán Quirelli a UNO Santa Fe desde España.

El ex back formado en el CRAI señaló que "fue una decisión dura después de tantos años acá en La Vila. Lo hablamos con mi familia, era una oportunidad de un cambio, de un nuevo desafío, de un contexto diferente, también para probarme como entrenador, e intentar llevar mis ideas a otro lugar. Si bien no tengo ningún problema en La Vila, lo tomé como un cambio personal y como todo un desafío".

"De La Vila me voy muy bien, tengo una excelente relación, es prácticamente mi casa, por todos los años que he estado acá con ellos. Al principio los tomó por sorpresa, evidentemente era algo que nadie pensaba o esperaba. Me siento parte de este club, pero luego de lo que fue la primera noticia, después me dieron el apoyo y los mejores deseos mutuos y sin problemas", explicó Falu Quirelli.

image.png Falu Quirelli junto al presidente de Almería, Miguel Palanca.

El ex medio scrum del seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby sostuvo que "los objetivos van de la mano. Uno es competir de la mejor manera posible con el primer equipo, y también ir sentando base de formación o captación y desarrollo de jugadores de la zona Almería. En lo deportivo está en división de Honor B, en un grupo diferente al que está La Vila, pero la misma categoría. Buscaremos jugar mínimamente la fase de ascenso".

El ex jugdor del Rugby La Vila explicó que "hemos puesto fecha de inicio de la pretemporada el 4 de agosto. La Federación Española puso como fecha tentativa de inicio del torneo el 11 de octubre, pero siempre supeditado a esta situación por el coronavirus. Acá está otra vez complicada, con rebrotes en todo el país, por eso está todo medio en el aire. Se verá en los próximos días se verá si se puede competir o no, porque todo depende del estado de situación por la pandemia".

Consultado acerca de que competencia van a jugar en Almería comentó que "el torneo que jugaremos es el grupo C de la división de Honor B, la segunda categoría de España, en la misma categoría con La Vila, pero otro grupo. Competiremos con Andalucía, Madrid, básicamente los equipos son de esa zona".

"La situación acá en España está medianamente controlada, en la etapa de la nueva normalidad, y no hay estado de alarma. No hay prácticamente restricciones, si bien es obligatorio llevar mascarilla y el distanciamiento social, también hay algunas limitaciones en bares y sitios públicos, como hubo rebrotes, el virus está activo, no hay casos graves, al haber tanto control y tests, por lo que estamos en una situación de alerta. Esto no está terminado, pero esperemos que pronto volvamos a la vida normal".