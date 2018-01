Holan le apuntó a los torneos internacionales

"Hay que poner la cabeza en la Recopa (Sudamericana) y la Libertadores" expresó el entrenador del ''Rojo'', una vez concluido el encuentro en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda. Con el resultado cosechado, el elenco rojo quedó a 11 puntos de la línea del líder Boca





"Tenemos un mes para ajustar detalles. No hay muchos encuentros de preparación", manifestó Holan, que reconoció que ante el ''Pincha'' el conjunto "no dio sensación de solidez en defensa". "Este partido nos deja lecciones para corregir errores. Generamos espacios a las espaldas de nuestros defensores cuando fuimos a buscar el partido. Es mejor que pase ahora y no más adelante", se sinceró el DT.





"Costó quebrar defensivamente a Estudiantes en el primer tiempo, cuando no concretamos las chances que generamos", explicó. Por último, Holan admitió que "pagamos caro los errores" ante un rival que "jugó con dos puntas muy rápidos y con mucha altura. Uno piensa que hay ciertas estrategias que nos van a dar resultado, pero hoy no elegimos la indicada", reconoció.



El técnico de Independiente, Ariel Holan, destacó que su equipo debe poner "la cabeza" en las disputas de las inminentes Recopa Sudamericana y Copa Libertadores , tras la derrota 2-1 ante Estudiantes de La Plata por la 13ª Fecha de la Superliga.