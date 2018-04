"Identificamos a una de las personas que arrojó las bolsas y a cuatro que las recibieron"

"Tenemos identificado a una de las dos personas que arrojaron las bolsas y al menos a cuatro personas de las que estaban adentro, las que agarraron esas bolsas. Los tenemos filmado", confirmó Fernando Peverengo a UNO Santa Fe.





El subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas del Ministerio de Seguridad aclaró que no hay ningún detenido e informó que el objetivo es trabajar con el Club Colón en el derecho de admisión para que estas personas, que formarían parte de la barrabrava, no ingresen más al estadio. Por el momento, no se analiza otra sanción para la institución pero tampoco se descarta.