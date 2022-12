Independiente vendría a la carga por Santiago Mele

Con muchas dificultades económicas, Independiente busca reforzar su plantel. Por ahora son muchos más los jugadores que no seguirán, que aquellos que están por venir. No obstante, lo cierto y concreto es que el entrenador Leandro Stilitano, pretende la llegada de un arquero, ya que no le renovarán contrato a Sebastián Sosa.