Es el buscador más importante del mundo, y sus desarrolladores no solo pensaron en las funciones básicas, sino también en trucos que pocos conocen. El buscador, esconde trucos y atajos que llegan a ser insólitos pero atractivos para quienes desean conocer cada detalle del navegador.

Los 10 trucos más insólitos en Google

1-Do a barrel roll

En Google,”Do a barrel roll” es una frase muy recomendable para escribir en el navegador y llevarse una divertida sorpresa.

2-Recursión

La palabra “repercusión” suele ser útil cuando Google te recomienda palabras en “Quizás quisiste decir” debido a que escribiste mal la búsqued. Sin embargo, al escribir “repercusión”, no sabemos si es que no funciona muy bien o se están burlando de nosotros.

3-Tilt o Askew

Si se tipea “askew” en Google, la pantalla se inclina ligeramente. Antes funcionaba con “tilt” pero la nueva palabra hace que Google se tuerza.

4-Answer to life, the universe and everything

Si te inquieta saber ¿cuál es la respuesta a la vida, el universo y a todo?, el resultado puede encontrarse en el navegador. Para, Google la respuesta es 42.

5-The loneliest number

¿Y te preguntaste cuál es el número más sólo? Para saberlo lo que tenés que hacer es escribir “number of horns on a unicorn” o “once in a blue moon” y ver el resultado.

6-Zerg rush

Al escribir “zerg rush” en Google, se podrá empezar a jugar. El juego, consiste en salvar los resultados de búsqueda que van desapareciendo si no eliminas los círculos deprisa, dándole click sobre ellos.

7-Atari Breakout

Para los nostálgicos de los juegos de los 70, es posible encontrar Atari Breakout en imágenes. Es tal el boom, que Google puso un enlace directo en el primer resultado de búsqueda.

8-Google in 1998

Para quienes añoran los 90, el buscador te permite revivirlo escribiendo en el navegador: “Google in 1998”. La opción, sólo funciona con “Google in 1998”, no así con otros años.

9-Blink html o Blink tag

Al buscar “blink html” o “blink tag” en Google esas palabras empiezan a parpadear. El resultado es casi hipnotizante, pero no pasa nada malo.

10-Google lo calcula TODO

Google es capaz de todo. Conoce el número más solitario, la cantidad de cuernos en un unicornio (number of horns on a unicorn) e incluso la respuesta a la vida, el universo y a todo. Por eso, al mezclar las respuestas y convertirlas en complejos cálculos, se logra la respuesta.

Intransigente