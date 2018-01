A partir del lunes aumentan los cigarrillos

Por el moento, el aumento de precios solo será para los cigarrillos de Massalin Particulares S.A. Con esta suba, el Marlboro Box de 20 unidades pasará de costar 59 pesos, en tanto que la versión KS costará 58 pesos. Por el Box 15 habrá que pagar 44 pesos, y por el Box de 10 $32.

lista precios cigarrillos 8 de enero.jpg



Philip Morris tendrá un precio de 56 pesos en el caso del Box y de 55 pesos en el KS, en tanto que el box 10 costará 29 pesos.





El anterior aumento de Massalin Particulares había sido el 2 de octubre de 2017





Mientras tanto British American Tobacco ex Nobleza Piccardo comunicó que no aumentará sus precios. De esta manera se desprende del anuncio oficial, donde comunican que no habrá aumento.





Por este motivo, la lista que seguirá vigente será la que rige desde el 6 de octubre en todo el país y que fuera informada a la AFIP conforme lo dispone la RG 4012-E.