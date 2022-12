Alberto Fernández confirmó que no irá a Qatar para la Final: "Cábalas son cábalas"

"Como millones de compatriotas, disfrutaré la Final de la Copa del Mundo en casa. Viviré este momento fantástico como hasta ahora, junto a mi gente. En la cancha van a estar los mejores de los nuestros y en la tribuna una gloriosa hinchada" manifestó junto a una foto del plantel argentino festejando.

"Además, cábalas son cábalas" agregó Fernández.

“No hay ninguna decisión tomada”, había afirmado al respecto la vocera presidencial, Gabriela Cerrutti, durante su tradicional conferencia de cada jueves. En la misma rueda de prensa, deslizó que no habrá recibimiento al plantel en Casa Rosada ya que "el Gobierno no se mete, no tiene nada que ver con eso, ni nos interesa mezclar fútbol y política".

El presidente también se refirió a la final en un divertido intercambio con Emmanuel Macrón, presidente francés, en respuesta a un mensaje del presidente brasileño Lula Da Silva.

"Buena suerte el domingo, amigos" escribió Lula en una publicación, etiquetando a ambos mandatarios.

"Gracias amigo. Estimado Alberto Fernández, uno de nosotros tendrá más suerte…Veremos cuál el domingo. Con toda amistad… ¡Vamos los azules!" contestó Macron, alentando a su país.

"Querido amigo Emmanuel Macron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!" retrucó el mandatario argentino.

Durante la conferencia de la portavoz presidencial, la funcionaria también destacó la buena relación que existe entre ambos presidentes, que se han reunido en más de una ocasión.