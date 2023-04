Argentina se destaca en la región por la impresión 3D: "No existe una industria que no se pueda beneficiar"

Argentina se destaca en la región por la impresión 3D: "No hay una industria que no se pueda beneficiar"

impresion 3d tecnología industria (3).jpg

Desde la empresa trabajan con cuatro tecnologías distintas. La de filamento es la más conocida y es como una especie de hilo o tanza que se funde y se deposita como si fuera una manga de repostería, con el pico automatizado se pueden hacer piezas de formas muy variadas. Otra se realiza por medio de laser e insumo líquido que terminan siendo una pieza sólida. Por otro lado, hay una tecnología de polvo plástico o metálico donde el láser lo funde a altas temperaturas que permite obtener también una pieza sólida.

impresion 3d tecnología industria (5).jpg

Además, Hornero 3DX trabaja con microinyección, una tecnología en donde los moldes se imprimen y se pueden inyectar plásticos u otros materiales para obtener piezas sólidas. "La impresión 3D no es una tecnología, sino que es una familia de tecnologías y que da soluciones muy amplias. Trabajamos tanto con odontología y medicina, como con industrias, agroindustrias y el área aeroespacial", indicó.

impresion 3d tecnología industria (1).jpg

Respecto a los pasos previos a la impresión, precisó: "Necesitás entrar a la impresora con un archivo 3D, es decir que requiere la información digital de una pieza y saber algo de diseño 3D mínimamente. Hay lugares en donde podés descargar gratis archivos 3D, pero son siempre lo mismo, no vas a poder adaptar ese archivo a lo que querés. Para hacer lo que requerís tenés que manejar un software de diseño 3D, no es difícil". Por este motivo es que desde la empresa observan una brecha tecnológica con esta tecnología, y por eso también brindan capacitación. "Falta eso de «nos lo enseñan en la facultad». Recién ahora en algunas se está empezando a dar, pero muy lentamente", agregó.

Hornero 3DX trabaja con muchos segmentos e industrias, uno de sus fuertes es la manufacturera. "En general son máquinas importadas, viejas y necesitan repuestos que hay que comprarlos en el exterior, a veces ni se consiguen. Entonces, la libertad que nos da la impresión 3D es que podemos fabricar repuestos para máquinas. Ese es uno de los usos más difundidos acá en Argentina. Alguien se animó, lo hizo con nuestra ayuda, fue muy exitoso, ahorró mucho dinero y permitió que la industria siga funcionando, algo muy importante en estos momentos", dijo el gerente.

impresion 3d tecnología industria (2).jpg

Otro de los ejemplos del éxito de esta tecnología es un fabricante de tractores, de los cuales hay muchos en el país, fue a la compañía, donde lo asesoraron, hicieron pruebas, las validaron y "hoy hay máquinas del agro que tienen piezas fabricas por nosotros". De ese modo, comprueban que algunos elementos no convienen hacerlos con otra técnica, traerlos de afuera, pero sí crearlos con esta tecnología. Entre sus clientes se encuentra una empresa que hace satélites, Atucha I y II, y muchas dedicadas al sector automotriz y agro. La empresa también trabaja en el campo de la medicina, como la planificación quirúrgica. También están en la odontología, donde Bertoli señala que está muy avanzada el uso de la fabricación aditiva. Los resultados más conocidos son alineadores invisibles, los brackets que no se ven.

"No está tan difundido porque es tan nuevo y asombroso que genera dudas. No hay una industria que no se pueda beneficiar. Los beneficios son muy grandes, no solo económicos sino en tiempo", destacó.

impresion 3d tecnología industria.jpg

Respecto a cómo se encuentra Argentina en el uso de esta tecnología con respecto al resto del mundo, expresó: "Falta mucho, pero en la región estamos avanzados, estamos casi a la par con Brasil que es un país muy avanzado en cuanto a industria. Incluso estamos bastante parecido a lo que sucede en España. Una de las cosas que frena el avance rápido de estas tecnologías es que nos cuesta conseguir algunas cosas especiales que son importadas, a nosotros nos cuesta mucho más que a una empresa en Francia. Necesitamos resolverlo rápido y aunque la consigamos va a tardar que venga un repuesto de una máquina alemana, un mes capaz. En Argentina la impresión 3D para mantenimiento industrial la usamos incluso más que en otros países, por eso creo que estamos muy avanzados. Además, tenemos personal técnico muy calificado, ingenieros y diseñadores".

