Así amenazaba Fernando Pastorizzo a Nahir Galarza

De acuerdo con lo que informaron, "Nahir le iba mostrando al instante a sus amigas por el temor que estos le impartían se ve muy lejos la teoría mediática instalada por el Fiscal Sergio Rondoni Caffa. Es decir se ve a una Nahir repeliendo y bloqueando permanente con negativas y evasivas a un Fernando Pastorizzo que en ningún momento, no solo cesa en su accionar hostil y agresivo sino que no tendría un verdadero registro de la realidad para comprender que cuando una mujer dice "NO" es "NO" tal dictaminan las convenciones internacionales y por lo que bregan las miles de marchas de adhesión al #NiUnaMenos".