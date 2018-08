¿Babeás cuando dormís?, sos un afortunado

La costumbre de babear al dormir es considerada por muchos como una conducta asquerosa, pero en realidad habla mucho y muy bien de la calidad del nuestro sueño.





Si sos de los que dejan la almohada mojada con saliva significa que llegaste a la fase REM (Rapid Eye Movement) del sueño, lo que significa que lograste un descanso reparador.





Pero, ¿a qué se debe esta conducta? Según el portal minutouno.com, es que cuando alcanzamos el sueño profundo, la mandíbula se relaja, la boca se abre, la saliva sale al exterior, lo que es señal de que no hay trastornos (como apnea de sueño o problemas respiratorios) y que el cuerpo funciona de manera adecuada.





Y ahora bien, si no babeamos ¿tenemos algún problema de salud?





No se trata de una regla, pero no babear podría reflejar que nuestros hábitos de sueño no son ideales, y por lo tanto nuestras neuronas podrían no estarse recuperando adecuadamente al dormir.