Carlos Bianchi grabó un video desopilante para su cumpleaños

Carlos Bianchi y su esposa, Margarita, revolucionaron las redes sociales con un video en el que anuncian la fiesta de los “140 años”. El entrenador y su compañera, que cumplieron 70 años, decidieron celebrarlo con una gran reunión. Para invitar a sus amigos, realizaron una invitación divertida y novedosa que, ni bien la postearon, se convirtió en tendencia.

“Ay, Carli, se acerca la fecha”, dice Margarita, en el comienzo del video. “Y qué hacemos con los invitados”, pregunta Bianchi. Es el arranque de una parodia musical en la que aparecen clásicos de los 70 como “Yo no quiero media novia” de Palito Ortega, “Zapato roto” de Los Náufragos, y “Será que no me amas”, de Luis Miguel.

En el final cantan “Una cerveza” de Ráfaga, y llega el anuncio final: “Marga y Carlos. The 140′s. Saturday December 21. 12.30 horas. Elevage Resort. Ruta 6 km 72. Gral Rodríguez”.

No es la primera vez que Bianchi muestra su faceta de actor. En la década del 2000, cuando era entrenador de Boca, también había sido protagonista de un comercial de un banco.