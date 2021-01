Caso Maradona: el hallazgo de una carta de Leopoldo Luque complica su situación judicial

“Mi nombre es Leopoldo Luciano Luque, jefe del equipo multidisciplinario (psiquiatras y psicólogos entre otros) encargado del cuidado de la salud física y mental del señor Diego Armando Maradona”, comienza la carta.

“Se me consulta si el señor Maradona puede prestar declaración y/o participar en un evento tipo judicial que trataría de su conocimiento o no sobre el uso o robo de su patrimonio para la compra de propiedades y otros a las manos de Claudia Villafañe, su exesposa. Mi sugerencia es que NO debería participar, ya que la misma podría poner en riesgo la salud mental y física del señor Maradona”, continúa.

Y sigue: “El señor Maradona presenta antecedentes de drogadicción con cocaína y su tratamiento es permanente, y parte de este trabajo se encuentra centrado en la gestión de la ansiedad y el estrés”.

En el punto 2 se aclara también que “el señor Maradona presenta un severo trastorno del sueño tratado con psicofármacos e higiene del sueño cursando por períodos buenos y malos por lo que desaconsejo rotundamente su participación en cualquier tipo de situación similar”.

Leopoldo Luque está imputado homicidio culposo de Maradona por impericia o negligencia médica y recientemente se conoció un documento en donde falsificó la firma del Diez.