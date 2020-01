Comenzó el 2020 y los signos del zodiaco vislumbran cómo te irá en el amor

Comenzó el 2020 y las energías dieron su vuelta para comenzar un nuevo año que será cálido en nuestros corazones con el poder del amor.

El horóscopo 2020 te dice quién se va a casar y quién se está enamorando, según las estrellas.

Aries

Aries, estarás tan concentrado en tu propia independencia y aprendiendo a expresarte a tu manera que cuando se trata de asuntos de corazón, serás todo, “¡No hay nadie para eso!”

Pero en septiembre de 2020, se produce un tránsito de una vez en cada 12 años que tiene el potencial de una asociación real y duradera para usted.

Los tránsitos no especifican si esta relación va a ser romántica, comercial o platónica, por lo que el trabajo dependerá de usted.

Independientemente de lo que elija, este es un momento para un mejor cumplimiento en las relaciones en su vida.

Tauro

Los últimos años han consistido en eliminar cualquier ilusión que tengas sobre las relaciones y hacerte real acerca de ti mismo y de tus compañeros, ya que Saturno estuvo en tu octava casa de 2019 a 2020.

Es menos probable que juegues o participes en juegos de poder, y es posible que hayas mantenido tu enfoque en las citas casuales en lugar de en las asociaciones de gran seriedad.

El horóscopo dijo que 2020 será un año en que su vida amorosa comienza a aflojarse un poco.

Entonces, integre las lecciones que ha aprendido en los últimos dos años y obtenga la suya.

Géminis

El año de 2020 le enseñará mucho sobre sus necesidades fundamentales en las relaciones a través de sus interacciones con los demás.

Tal vez has estado sintiendo estos tránsitos en tu vida amorosa.

Si está en una relación, sepa que los desafíos que está atravesando serán más intensos de lo normal.

Se tratará de crecer y expandir las formas en que te comunicas y actúas en nombre de ti mismo para mantener tu relación a tierra.

Si está soltero, se sentirá atraído por relaciones más maduras y fundamentadas con el potencial de la vida real, y para fines de 2020, tendrá una comprensión mucho más sólida de lo que significan las relaciones para usted.

Cáncer

Con Plutón en su sector de relaciones, puede estar lidiando con algún comportamiento obsesivo, pérdida o temor a la traición en sus relaciones.

Esto podría estar viniendo de ti, o podría venir de un compañero, pero de cualquier manera, tú serás el que atraiga la energía.

En lugar de señalar con el dedo o culpar, debes centrarte en las creencias en SÍ MISMO que están causando que este miedo se infiltre en tu vida amorosa.

¿Qué creencias tienes sobre el amor basado en el miedo?

Cuanto más directo se enfrente a estos desafíos, menos sentirá la influencia de este tránsito desafiante.

Leo

Para fines de 2020, lo que quiere y lo que es realmente capaz de devolver a una relación romántica se volverá muy claro.

Te compartirás de forma más selectiva y descubrirás que realmente no necesitas tanta atención o caricias como antes habías necesitado. Te sentirás lo suficientemente seguro por ti mismo, y esto te hará aún más atractivo.

Muchos Leos consolidarán sus relaciones en 2020 o comenzarán a salir con alguien en serio.

Prepárate para tranquilizarte, Leo.

Virgo

Júpiter, el planeta de la expansión y la suerte, está en tu signo, por lo que si has estado trabajando en ti mismo, 2020 será un período particularmente gratificante.

Tu confianza en ti mismo y tu fe en el proceso de la vida están creciendo rápidamente.

Estarás más dispuesto a tener nuevas experiencias y a librarte de personas, lugares y cosas que te han impedido poseer realmente tu vida.

Tomará más tiempo “yo”, que está muy atrasado, y todo esto se suma a su apelación personal.

Libra

Este año 2020 es un período inusualmente privado en la vida de Libra.

Mientras Júpiter está en su asociación, también tiene a Saturno en su sector de comunicación, lo que lo hace un poco más enfocado en la autosuficiencia.

Esto es bueno para ti, Libra, ya que usualmente estás tan concentrado en tu pareja.

Las relaciones en 2020 deberán ser lo suficientemente flexibles para permitirle la libertad y el espacio personal para crecer, lo cual no suele ser su enfoque.

Pero, descubrirás que realmente se siente EXCELENTE cuidar de ti mismo por una vez.

Escorpio

Neptuno (el planeta de la espiritualidad, la creatividad y las fuerzas opuestas) en su sector de asociación continúa aportando misterio, intriga, espiritualidad y confusión a su vida amorosa.

Podrás atraer amantes artísticos, únicos o esquivos.

A veces, te sentirás idealista en el amor y propenso a engañarte a ti mismo (como ver lo que quieres ver en un amante en lugar de lo que realmente es).

O bien, podría encontrarse enamorándose de alguien inalcanzable o vinculado, alguien que usted siente que necesita ser salvado.

El romance de ensueño es un gran potencial bajo la influencia de Neptuno, pero trata de mantenerte en tierra.

Es posible que te enamores de alguien que te abra al mundo del romance, pero asegúrate de verlos por lo que son, en lugar de como quieres que sean.

Sagitario

Ha sido muy serio el año pasado con respecto a las responsabilidades personales, lo que ha creado mucho más orden en su vida.

Pero, también ha hecho que las personas que amas se sientan un tanto alienadas a veces.

Ahora, con su planeta regente Júpiter posicionándose en un lugar más armonioso para su signo, tiene tiempo para centrarse en objetivos más felices.

Puedes ser capaz de hacer que una relación de amor no convencional funcione bajo esta influencia.

Si bien todavía sientes la necesidad del orden que Saturno ha creado en tu vida amorosa, llegarás a comprender que, si bien es posible que tu vida amorosa no siga todas las reglas de una relación tradicional, te devolverá de una manera confiable.

Ah, y no puedo dejar de lado esto: asegúrate de esperar el buen sexo delirantemente entre abril y mayo de 2020, con Marte en tu séptima casa de alianzas.

Capricornio

Bueno, Capricornio, las relaciones y el amor no están haciendo grandes titulares en su gráfico en 2020, pero eso no significa que no estén ocurriendo cambios en su vida amorosa. Solo significa que son más sutiles.

A partir de finales de 2018 y permaneciendo con usted durante la mayor parte de 2020, sentirá la influencia beneficiosa de un trígono entre Saturno y Urano, creando una mayor estabilidad en su vida familiar y una actitud general, lo que impactará positivamente las relaciones de todo tipo.

Encontrará formas de mejorar su vida sin tener que realizar los enormes y radicales cambios que ha experimentado en el último año y será un tema en 2020.

Acuario

Has pasado por tu revolución sexual personal hasta el 2018 y saliste de ella con una conexión más profunda con la persona que amas o una conexión más profunda contigo mismo.

A partir de 2020, descubrirá una comprensión más profunda de lo que quiere, como individuo y en sociedad.

Una serie de eclipses hasta enero de 2020apuntan a un drama a medida que hace descubrimientos importantes sobre quién es usted y qué quiere.

Plutón en su privacidad puede tener el efecto de agitar una gran cantidad de problemas psíquicos y emocionales con los que lidiar, y mientras que usted puede sentir la necesidad de tener mucho de esto para usted, siempre y cuando realmente esté haciendo el trabajo interno. te requiere, el proceso afectará directamente tus relaciones para mejor.

Piscis

Venus está en su signo del 3 de enero al 2 de febrero de 2020, y durante parte de ese tiempo, Marte también está en Piscis.

Este será otro momento excelente para la atracción personal, especialmente con una Luna Llena en su sector de romance el 12 de enero, lo que lo pondrá en un toque dramático con sus sentimientos por alguien.

El Nodo Norte, moviéndose a través de su asociación a lo largo del año, sugiere que este año, su camino hacia el cumplimiento en las relaciones es reconocer sus necesidades de relación.

Se ha enfrentado a muchos temores de tener intimidad y compartir honestamente con su pareja, y ha hecho grandes avances.

El desafío es trabajar para sensibilizarse con las necesidades de los demás y abordar directamente sus temores de las demandas que una pareja o personas importantes en su vida puedan tener sobre usted.