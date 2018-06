Cómo duerme cada signo

Aries





Para los arianos, dormir es perder el tiempo. Sumamente inquietos y activos, para ellos, la vida ha sido hecha para hacer cosas y no aceptan la idea de estar horas en una cama sin moverse más que para cambiar de posición. Duermen sólo lo necesario y, de hecho, es muy común que necesiten menos horas de descanso que otras personas.





Tauro





Para Tauro, dormir es uno de los placeres sensuales de la vida. Son de esas personas que organizan todo de tal manera que puedan permitirse una pequeña siesta. Le dedican al sueño las horas necesarias, generalmente, más que otras personas. Valoran el descanso tanto como el trabajo. Pocas cosas les sacan más de quicio que levantarse apurados.





Géminis





Los geminianos necesitan más horas de descanso que el común de la gente, debido al desgaste nervioso que tienen. Sin embargo, no le prestan demasiada atención a las horas de descanso. Suelen ser los mejores candidatos, al insomnio, debido a su ánimo inquieto y a la contínua actividad física y mental que mantienen. Como siempre están pensando en algo, les resulta sumamente difícil "desconectarse" a la hora de dormir. De sueño liviano, es común que despierten durante la noche y les cueste volver a dormir.





Cáncer





Los cancerianos no suelen tener problemas para dormir. Los sueños tienen una gran importancia, ya que, a través de la actividad onírica, pueden llegar a tener intuiciones muy significativas, incluso, premoniciones. Pueden tener épocas en las que duerman como lirones y otras en las que el sueño es tan liviano que les permite levantarse al primer sonido.





Leo





Los leoninos son muy activos, pero, también, les gusta dormir y duermen muy bien. Aprovechan sus horas de vigilia pero, cuando sienten sueño, no se puede contar más con ellos. Cuando son despertados intempestivamente, sus ataques de mal humor son temibles. En su dormitorio, tendrán siempre luces bajas, espejos, plantas exóticas y, por supuesto, sábanas de seda.





Virgo





El cumplimiento estricto de los horarios es característico de los virginianos, pero es muy común que las personas de este signo sufran de insomnio, ya que tienden a estar en estado de permanente preocupación. El hacerse cargo de demasiadas responsabilidades afecta su merecido descanso. Saben tener el sueño muy ligero y se despiertan con demasiada facilidad ante el más mínimo ruido.





Libra





Los librianos son extremistas en su descanso; pasan por épocas de vertiginosa actividad, donde pueden olvidarse de toda tranquilidad de dormir, mientras que, en otros momentos, les resulta una proeza salir de la cama. A veces resulta imposible despertarlos y otras se tiran de la cama antes de que suene el despertador. Para un libriano, dormir no es una necesidad fisiológica, sino una puerta de entrad hacia la felicidad; ya que en los sueños, pueden experimentar la perfección y la armonía que esperan encontrar.





Escorpio





Lo escorpianos poseen una llamativa facilidad para tener pesadillas. Muchas veces, sus sueños pueden tener cualidades premonitorias, pero su auto-control, en ocasiones, ni siquiera permite que estos pensamientos afloren. Esto se debe a la intuitiva conexión que tienen con su inconsciente. Aunque su sueño suele ser profundo, pueden despertarse con facilidad y no les cuesta levantarse. Por lo general, son madrugadores.





Sagitario





Para los sagitarianos, lo importante en el descanso no es la cantidad de horas que duerman, sino la calidad de las mismas. Generalmente, necesitan dormir muchas menos horas que el resto de los mortales. Su personalidad enérgica y muy activa los lleva a estar en permanente movimiento; pero, una vez que caen rendidos en la cama, cuesta bastante despertarlos y sacarlos de su profundo y placentero sueño. Lo que no se puede esperar de ellos es que duerman en un lugar incómodo, sólo si se encuentran en casos extremos, descansarán en cualquier lado.





Capricornio





Los capricornianos siempre se encuentran demasiado pendientes de sus obligaciones y responsabilidades como para permitirse demasiado tiempo de descanso.

Si alguna vez lo hacen, la culpa por no estar haciendo algo productivo no tardará en aparecer. La puntualidad es uno de sus rasgos más sobresalientes, por lo que suelen estar despiertos a la primera señal del despertador. Su sueño no es profundo. Suelen dormir menos de lo que debieran, lo que puede alterar su equilibrio emocional.





Acuario





Los acuarianos tampoco parecen necesitar demasiadas horas de sueño; incluso, pueden ser los que menos tiempo le destinen. Sus ritmos de descanso son tan excéntricos como el resto de sus actividades. Duermen sólo para descansar de su incesante actividad mental; pero, paradojicamente muchas de sus ideas más originales y creativas suelen venir de los sueños. De dormir liviano, cualquier estímulo puede despertarlos. El insomnio suele ser frecuente en las personas pertenecientes a este signo.





Piscis





A los piscianos, les encanta dormir. Su regente, Neptuno, domina el ámbito del sueño, lo que suele notarse en las personas pertenecientes al signo. Para ellos, no es sólo una necesidad física, sino una forma de evadirse de la realidad, de vivir otras experiencias y frecuentar otros mundos. Siempre llegan tarde si tienen que levantarse más temprano que lo acostumbrado. Despertar a un pisciano puede ser una de las tareas más desalentadoras que existen. Son de los que hablan dormidos y pueden mantener conversaciones enteras con personajes oníricos. Sus sueños pueden ser visionarios y premonitorios.





Contexto