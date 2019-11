¿Cómo está la causa por el hundimiento del ARA San Juan?, a dos años de su desaparición

Según el informe final de la Comisión Bicameral Investigadora, “el 14 de noviembre de 2017, a las 23:42, el submarino ARA San Juan reportó una avería producida por el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación”.

Al día siguiente, a las 07:19, la embarcación “informó que la situación había sido controlada”. Esa fue la última vez que se supo que los 44 tripulantes estaban con vida. Luego se sucedieron días de angustia, estupor y conmoción, donde tanto los familiares como toda la Argentina esperaron día y noche conocer qué había sido de ellos.

Primero fue la búsqueda contra reloj para lograr recuperarlos con vida. Tras 15 días sin dar con la nave, la Armada Argentina dio por finalizado el operativo SAR (de búsqueda y rescate) que había contado con la ayuda de 18 naciones, 28 buques, nueve aeronaves y 4040 hombres y mujeres. Meses más tarde, iniciaría la siguiente etapa: encontrar al ARA sobre el “lecho marino”.

Pasó un año y dos días de ese momento cuando la Armada anunció que habían dado con el submarino a 907 metros de profundidad, a unos 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a la altura de Comodoro Rivadavia. Desde ese momento, la Justicia inició su propia búsqueda: encontrar quiénes fueron los responsables del naufragio y la pérdida de 44 marinos.

¿Cómo sigue la causa a dos años de su desaparición?

“Los delitos son varios y diferentes, son una sumatoria. Está el de incumplimiento de deberes de funcionario público, pero hay otros de mayor cuantía. No hay que dejar pasar ni uno”, afirmó a A24.com la abogada querellante Valeria Carreras, al referirse a las causas que lleva ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.

Ella, junto a Fernando Burlando y Lorena Arias, conformaron una querella unificada y acusaron, con distintos grados de responsabilidad, al presidente Mauricio Macri; el ministro de Defensa Oscar Aguad; a la ex secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias del ministerio de Defensa, Graciela Villata; el exjefe Estado Mayor Armada, almirante Marcelo Srur y a una docena de funcionarios de la Armada.

“El pedido fue de 12 imputaciones, la jueza no lo rechazó y coinciden los llamados. Eso indicaría que va a ser lugar a todas”, explicó la letrada que representa a 31 familias y 26 viudas. Y resaltó: “Llamó a Sulia, Correa y Alonso. Los 3 se negaron a declarar y pidieron la asistencia de un defensor público. Luego imputó a López Mazzeo, Garro, Villamide y Malchiodi. A todos se les informó la totalidad de las pruebas en su contra”.

El futuro de la causa

Fueron 23 meses para que Yáñez, que investiga las causas del hundimiento y el operativo de búsqueda, comenzara con las imputaciones. La causa cuenta con 27 cuerpos y 30 cajas de documentos, que aún sigue en aumento. “Si hubiéramos desglosado toda la causa, hoy tendríamos 2500 cuerpos. Todos los días lo tenemos presente, nos ha cambiado la vida”, resaltó la jueza.

“El camino de la Justicia está más cerca, ya estamos pudiendo atribuir responsabilidades presuntas”, afirmó la magistrada. “Ahora llegan los procesamientos con las declaraciones y no son solo 7”, dijo al respecto Carreras y adelantó: “Las próximas audiencias son el 25 y el 29 de noviembre”.

“Esta investigación y juicio llevará 4 años más”, advirtió la abogada y explicó que aún se suman de nuevos documentos. “Hace un mes se allanaron las bases de Puerto Belgrano y Espora para traer los libros de vuelo, porque obtuvimos información que los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2017 habían salido vuelos a buscarlos”, relató.

Más investigaciones: las tres hipótesis

“En nuestras presentaciones planteamos las tres hipótesis posibles: implosión, explosión (por mina submarina de Malvinas o un torpedo); colisión con un buque de pesca chino ilegal. Para todas pudimos juntar las pruebas y los responsables”, resaltó Carreras, quien afirmó que hay causas paralelas.

Entre ellas se encuentra la licitación por la búsqueda del ARA San Juan. La letrada impugnó la designación realizada por el Ministerio de Defensa al advertir que la empresa elegida no contaba con los “requisitos” que habían establecido desde el Gobierno.

Según advirtió Carreras en su presentación, la empresa española Igeotest Geosciens S. L no solo no “se ajustó al pedido puntual específico del pliego de contratación", sino que además no acreditaba "idoneidad, experiencia, y solvencia en operaciones similares y demostrar capacidad técnica de los medios ofrecidos", ya que sus antecedentes eran el "estudios de suelos para establecer plataformas de oil y gas".

“Presenté una denuncia, somos querellantes y hay 4 capitanes procesados. Pretendo que investiguen un posible direccionamiento, como deslizó el fiscal Federico Delgado, que fue más allá. En un principio creí que era porque eran argentinos y ex armada, pero visto la licitación que se hizo después en la zona donde apareció el ARA, hay algo más”, explicó.

En tanto, sobre la denuncia que se había presentado contra Aguad por “mal desempeño e incumplimiento de funcionario público” a realizar polémicas declaraciones sobre el submarino desaparecido, que fue desestimada por el juez Daniel Rafecas, la querella adelantó que ahora irán por “calumnias e injurias”.

Hallazgo

El 17 de noviembre de 2018, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina alertaron que “la empresa Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV (vehículo de observación remota) a 800 mts de profundidad, ha dado identificación positiva al submarino ARA San Juan”.

Embed El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan — Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 de noviembre de 2018

Sin embargo, para los abogados, este “hallazgo está en crisis”. “No pudimos verificar la veracidad, la calidad y la imagen”, adujo Carreras.

“No creemos que lo encontraron ese día y que fue el Ocean Infinity. Entonces, tenía dos caminos: que se haga una prueba con submarinistas de peruanos, análisis de un editor de imagen e ingenieros o imputar. Elegí la última”, sentenció la letrada y advirtió: “Para nosotros lo más importante es porqué están ahí abajo y las responsabilidades. Tardaron un año en decir dónde estaban, por eso involucramos, además, abandono de persona”.

44 tripulantes.jpg Los 44 tripulantes del ARA San Juan. web

La política investiga

Tras 16 meses de trabajo, 55 reuniones y 47 declaraciones testimoniales, la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del ARA San Juan, conformada por 17 legisladores de las Cámaras de Diputados y Senadores, dio su propio veredicto.

Lejos de atribuir penas y condenas, este grupo de parlamentarios buscaba identificar los responsables políticos de esta tragedia. Según el informe final, el naufragio fue consecuencia de un “incendio en el tanque de baterías” que “derivó en la implosión del sumergible de la Armada Argentina el 15 de noviembre de 2017”.

“La comisión hizo un aporte muy importante, aunque lamentablemente no ha producido una acción judicial categórica y contundente para provocar el juicio y castigo a los responsables”, afirmó el diputado Guillermo Carmona (PJ). “Deberían haber provocado situaciones judiciales más amplias, provocado no solo imputaciones sino procesamientos”, agregó.

En ese sentido, el legislador peronista afirmó: “Solicitamos el juicio político a Aguad, pero va a terminar su mandato como si nada hubiera pasado. Nunca consideré que exista una responsabilidad directa del presidente, pero hay elementos muy contundentes que muestran incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento”.

“Siento que la tragedia del ARA San Juan se podría haber evitado. Hay responsabilidades militares y políticas que deben responder a esta situación y al ‘por qué no se evitó’. Aguad agrandó el padecimiento de los familiares con fuerte una muestra de insensibilidad que se vio reflejada, en una gran medida, en el poder judicial”, aseveró Carmona.

POR Romina Cansler// A24