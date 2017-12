Cómo saber quién te tiene como contacto en Whatsapp, pero vos no

Existe un sencillo "truco" en Whatsapp para saber que un excontacto aún tiene agendado tu número en su celular.





Hay una forma bastante sencilla para saberlo y no se necesita instalar ninguna app. Estos son los pasos, según MendozaPost:





-Abrir WhatsApp y luego ir al menú de los tres puntos. Ahora seleccionar Nueva Difusión.





-Esta función sirve para enviarle un mensaje a todas las personas que te tienen añadido. En la lista que aparecerá a continuación aparecerán algunos números que no tenés guardados, por lo que no tienen nombre. Éstas son las personas que te tienen agregado, pero vos no a ellas.





En algunos teléfonos puede no funcionar. A vos, ¿te funcionó?