¿Cómo saber si un desconocido te tiene agendado en WhatsApp?

Una de las grandes incógnitas de los que usan WhatsApp es conocer quiénes tienen agendado tu número sin que vos lo sepas, ya que no figuran en tu lista de contactos.





Lo cierto es que hay una forma muy sencilla y sin necesidad de ninguna aplicación extra de conocer está información, muy útil a la hora de pensar en ex parejas, ex amigos o gente con la que ya no tenemos relación.





Para darte cuenta qué desconocido te tiene agendado, sólo hay que ir al menú principal de WhatsApp (los tres puntos arriba a la derecha) y seleccionar la opción "Nueva Difusión", para enviar un mensaje a todas las personas que te tienen agregado.

whatsapp 2.jpg



Al ingresar en dicha opción se abrirá una lista de contactos y aquellos que no estén guardado en tu agenda con el nombre correspondiente serán los que te tienen agendados sin que vos los tengas.