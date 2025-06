Condenaron a prisión perpetua a la enfermera Brenda Agüero por el asesinato de bebés en Córdoba

El caso conmocionó al país. Durante el juicio se investigaron inyecciones letales de potasio o insulina aplicadas a cinco bebés que murieron y otros ocho que tuvieron descompensaciones. Según la fiscalía, Agüero buscaba destacar su desempeño para pasar de obstetricia a neonatología, considerando las agresiones como una forma de demostrar su capacidad.

Además, tenía una “proximidad exclusiva” con las madres y sus hijos. En muchos momentos quedaba sola con ambos, o incluso cara a cara con los bebés mientras las mujeres pasaban por un período de recuperación post-parto, algo que no ocurría con el resto de los profesionales, que suelen intervenir en grupo.

Respecto a otros 10 imputados —entre los que figuraban médicos, exdirectivos del hospital y ex funcionarios provinciales—, el veredicto absolvió a algunos, como el ex ministro de Salud Diego Cardozo, mientras condenó con penas de entre tres y cinco años a otros, incluidos la ex directora Liliana Asís y la jefe de Neonatología Marta Gómez Flores.

El impacto mediático y social del juicio fue notable. Se trató del primer caso en la historia argentina en que un trabajador de la salud es condenado por homicidios múltiples contra recién nacidos.