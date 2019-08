Desde 1958, a instancia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y bajo la presidencia de Arturo Frondizi, se celebró en nuestro país el Día del Abogado, conmemorando el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, quien a pesar de ser uno de pensadores argentinos más relevantes del siglo XIX, terminaría exiliándose en Francia hasta su fallecimiento.

En tiempos en que la historia y la memoria parecen estar en clara decadencia, ganando espacio la amnesia colectiva y la renuncia a indagar, en profundidad y con integridad, el verdadero origen de nuestros males y donde la Justicia aparece más relacionada a lo histriónico que a las resultas de un procedimiento prudente, tolerante y ajustado a derecho, es atinado hacer estas breves referencias, recordando también las razones que dieron nacimiento a nuestra profesión.

Desde antiguo, la abogacía aparece en todas las culturas como una herramienta de lucha contra la ignorancia que las mayorías tenían, de las leyes que las dominaban y el aprovechamiento que, de esta situación de desconocimiento, hicieron siempre unos pocos.

El abogado, emergería entonces como aquel que va a dedicar su vida a estudiar las normas y a defender al justiciable de manera correcta, justa y equitativa, tratando de evitar, los abusos del poder y el avasallamiento de los derechos de sus representados.

Esa génesis: conocer las leyes para defender a quienes no las conocen cuando reclaman por sus derechos, sería el propósito, el sentido teleológico de una de las más nobles profesiones que, paralela y paradójicamente, por esa decisión ontológica, ha sido desde siempre estigmatizada.

Ocurre que no sería políticamente correcto gritar a viva voz: ¡Defender derechos está mal!; ¡La sociedad no tiene derechos!. ¿Qué queda? Atacar, deslegitimar a quienes se ocupan, preparan y dedican su vida a defender esos derechos, los adquiridos, los perdidos, los pretendidos y los aún no logrados.

En esa lucha, con el paso del tiempo y la evolución de las sociedades, a los varones se fueron sumando las mujeres, ambos decididos a abrazar esta noble profesión que nos enorgullece y que la sabemos la más importante dentro del Estado Social y Constitucional y Democrático de Derecho, para bregar, a través de la Justicia, por alcanzar la Paz Social.

Como decía el maestro Couture: “Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho; en la Paz, como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz.”

Por todo ello desde el Colegio de Abogados de Santa Fe, propiciamos la ocasión para renovar nuestro compromiso de seguir luchando por nuestra Profesión, y saludamos a todos los abogados que, digna y denodadamente, la ejercen día a día.