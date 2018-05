¿Cuál es la serie de Netflix perfecta para ti según tu signo?

En Netflix podemos encontrar una amplia oferta de series y películas, pero aun así quedarnos sin ideas para una maratón. Si querés una recomendación de series que vaya de acuerdo a tu personalidad, el horóscopo puede darte algunas luces para engancharte con estas producciones.

¿Lista para una maratón? Descubrí las recomendaciones de series que tiene el horóscopo para ti.

Aries. Siempre buscas tener el control, pero también tienes un lado soñador y apasionado. Gilmore Girls combina estas características en una historia de madre e hija. Discusiones, drama y apoyo mutuo es lo que se puede ver en esta producción.

Tauro. Te encanta planificar y tener todo bajo control, por lo que deberías ver Mindhunter. Aquí dos agentes del FBI se sumergen en una siniestra investigación con peligrosos criminales para poder descubrir un patrón de comportamiento y ser capaces de adelantarse a los problemas.

Géminis. Sos versátil y buscás una serie llena de emociones, The Defenders es perfecta para vos. En esta producción, la imbatible Jessica Jones se une a su ex, el musculoso Luke Cage. Daredevil y Iron Fist está repleta de acción y aventuras.

Cáncer. Tenés una personalidad volátil y, a veces, podés dudar mucho sobre vos misma. Por ello, una serie que te ayudará a ver las cosas con más optimismo es Unbreakable Kimmy Schmidt. Narra la historia de una mujer que sobrevive a un secuestro y se muda a Nueva York para tener una vida llena de emociones.

Leo. La indicada a tu personalidad arrolladora es House of Cards. Esta producción de Netflix explora las ansias de poder de Frank Underwood, un congresista de Estados Unidos que busca llegar a la cima del poder, junto con su esposa, sin importar cómo lo consiga.

Virgo. The Fosters, es la ideal. Tiene dosis de comedia, drama y aventuras familiares. Se trata de una familia de jóvenes adoptivos, quienes atraviesan varios dramas con la llegada de una nueva integrante, pero, por suerte, no todo son problemas en su día a día.

Libra. Siempre buscás el equilibrio y amás tanto el drama como el romance. Por ello, Las Chicas del Cable es la adecuada. Situada en los años 20, esta serie española cuenta la historia de un grupo de telefonistas que luchan por los derechos de la mujer y por sus propios ideales.

Escorpio. Sos fuerte, decidida y capaz de hacerlo todo por lograr tus objetivos. Deberías comenzar a ver Jessica Jones. Una denuncia sobre el abuso a la mujer, en donde la protagonista es una heroína que no volverá a permitir que nadie la manipule.

Sagitario. Sos decidida y te gusta vivir tus propias experiencias. La serie que va contigo es The Crown. Trata de los primeros años de la reina Isabel II, narra su vida privada, el matrimonio y las responsabilidades afrontó durante su reinado.

Capricornio. Siempre tenés los pies en la tierra y no te gusta tomar riesgos, por lo que The Sinner es la serie indicada. Trata la historia de una mujer casada que lleva una vida tranquila y monótona, hasta que un impactante hecho sacude su vida. A partir de allí deberá luchar por descubrirse a sí misma.





Acuario. Tenés un alma soñadora pero, además, no buscas seguir los parámetros establecidos. Master of None va contigo. En un tono sarcástico y de comedia, explora la vida de un joven actor indio que intenta alcanzar el éxito en la televisión de Nueva York.





Piscis. Te gusta el misterio y tu vida puede ser todo, excepto ordinaria. Black Mirror se ajusta a tu personalidad. En esta serie los capítulos son independientes y en cada uno podrás descubrir increíbles historias sobre cómo los avances tecnológicos afectan nuestras vidas.





Fuente: GDA/El Comercio/Perú