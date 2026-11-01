Del deporte a la inteligencia artificial y la investigación científica: quiénes son y qué hacen los Jóvenes Destacados de Santa Fe 2026

saHay jóvenes que desarrollan prótesis biónicas, investigan la resistencia bacteriana, crean herramientas con inteligencia artificial, deportistas de nivel internacional y trabajan por la inclusión social. Las historias detrás de las distinciones.

Emoción y orgullo en el recinto de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

La inteligencia artificial, la investigación científica, el desarrollo de tecnologías asistivas, el deporte de alto rendimiento y la producción cultural tienen algo en común en Santa Fe: jóvenes que encontraron en esos ámbitos un espacio para desarrollar sus capacidades y generar iniciativas propias.

En distintos puntos de la provincia, estudiantes, deportistas, investigadores, artistas y emprendedores llevan adelante proyectos que combinan conocimiento, creatividad y compromiso.

Algunos trabajan en soluciones tecnológicas, otros se destacan en competencias nacionales e internacionales y también están quienes utilizan la educación, la cultura y la participación ciudadana para abordar problemáticas sociales.

Esas trayectorias tienen ahora un reconocimiento institucional. La Cámara de Diputados de Santa Fe distinguió a los Jóvenes Destacados de la provincia 2026, una iniciativa que alcanzó a más de 30 santafesinos y santafesinas de entre 15 y 29 años, nacidos o residentes en el territorio provincial.

La nómina reúne tanto reconocimientos individuales como proyectos colectivos. La diversidad de las propuestas permite observar los distintos ámbitos en los que se desarrollan las nuevas generaciones: desde la creación de un chatbot para dialogar con la figura del Brigadier López hasta el diseño de prótesis biónicas, pasando por investigaciones universitarias, videojuegos, emprendimientos tecnológicos y logros deportivos.

La ceremonia de entrega de estatuillas y diplomas se realizó en el recinto de la Cámara de Diputados, que preside Clara García, con la presencia de familiares y amigos de los distinguidos.

Los aplausos y las lágrimas de emoción acompañaron un encuentro en el que también quedó expuesto el orgullo de quienes acompañan a estos jóvenes en sus recorridos.

Inteligencia artificial, ciencia y tecnología: proyectos que buscan abrir nuevos caminos

Entre las iniciativas reconocidas aparecen desarrollos que vinculan la tecnología con la educación, la salud y la resolución de distintas necesidades.

Uno de ellos es brigadierlopez.ar, creado por Santiago Ferrero y Thiago Alberto Llorente. Se trata de un chatbot con inteligencia artificial que permite dialogar con la figura del Brigadier López. La propuesta fue presentada por la diputada Celia Arena, dentro del ámbito de innovación científica, tecnológica o educativa.

En San Carlos Centro, Máximo Salzmann, ingeniero y fundador de Tecnomotion, desarrolla prótesis biónicas y tecnologías asistivas mediante inteligencia artificial e impresión 3D. Su trabajo fue reconocido a partir de una propuesta del diputado Omar Perotti.

La investigación científica también tiene representantes. Jazmín Pennesi, de Rosario, es licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Rosario, obtuvo el mejor promedio de su promoción y actualmente realiza un doctorado en el que investiga la resistencia bacteriana a los antibióticos. Fue postulada por la diputada Alejandra Rodenas.

Desde Malabrigo llega otro de los proyectos tecnológicos destacados. Jazmín Colignon, Martina Kaufmann y Camila Belén Suligoy son las creadoras de SynApp, un ecosistema que integra una pulsera biomédica, una aplicación con inteligencia artificial preventiva y una red de apoyo humano. La iniciativa obtuvo el segundo puesto nacional en EY STEM 2026 y fue propuesta por el diputado Dionisio Scarpin.

La educación técnica también forma parte de este mapa de innovación. En Roldán, 18 estudiantes de la EETP N° 643 Granaderos de San Lorenzo trabajan en la construcción de un auto eléctrico para participar del Desafío Eco YPF. En representación del grupo recibieron la distinción el profesor Norberto Raúl Cabral y los estudiantes Santino Cirilli y Joaquín Zalba. La propuesta fue presentada por la diputada Silvana Di Stéfano.

A esta lista se suma Santiago Gabriel Peretti, de San Jerónimo Norte. Es alumno de la EETP N° 696, se destacó en olimpíadas académicas nacionales y obtuvo una mención honorífica en las Becas del Instituto Balseiro. Su reconocimiento fue impulsado por el diputado Mariano Cuvertino.

El deporte santafesino también tiene proyección internacional

Las distinciones alcanzaron a jóvenes que construyen sus trayectorias en distintas disciplinas deportivas y que consiguieron resultados destacados en competencias nacionales e internacionales.

En vóley aparece Morena Abdala, de Pavón Arriba, integrante de las selecciones juveniles argentinas. Fue propuesta por el diputado Joaquín Blanco.

También fue reconocido Maximiliano Jacuzzi, de Villa Ocampo, quien integra la Selección Argentina U17 de vóley. El equipo obtuvo el subcampeonato sudamericano y finalizó cuarto en el Mundial de Qatar. Su postulación fue realizada por María del Rosario Mancini.

La natación reúne otros dos nombres de la nómina. Lautaro Castricini, de Correa, fue distinguido por sus cuatro títulos sudamericanos conseguidos durante 2025. La propuesta correspondió al diputado Fabián Cejas.

Por su parte, Juan Ignacio Fankhauser, de Vera, es nadador paralímpico y bicampeón argentino en la categoría S14. Además, integra la Master List internacional de VIRTUS. Fue propuesto por el diputado Sergio Rojas.

En el canotaje, Paulina María Contini, deportista del Club Náutico El Quillá, se ubicó entre las diez mejores del mundo en la prueba de 1.500 metros del Mundial Universitario FISU 2024. La diputada Ximena García impulsó su reconocimiento.

El automovilismo también tiene un representante: Faustino Cifre Bucci, de Rufino, fue distinguido por su actividad como piloto. Su postulación fue presentada por la diputada María Fernanda Castellani.

Videojuegos, folklore y nuevas formas de contar historias

La producción cultural y artística ocupa otro lugar importante entre los jóvenes reconocidos.

Un ejemplo es Kataribe Studio, integrado por Paloma Pagano, Julieta Vismara, Laureano Diez, Valentina Conte y Emma Pfann, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. El equipo creó el videojuego Vigilia, basado en la historia de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. La propuesta fue presentada por el diputado Carlos Del Frade.

En la música, Nicolás Armayor, de Venado Tuerto, fue distinguido por su trayectoria como cantante de folklore. Ganó dos veces el Pre-Cosquín y participó en La Voz Argentina. Su reconocimiento fue impulsado por el diputado Leonardo Calaianov.

Inclusión social, derechos humanos y compromiso con la comunidad

No todos los proyectos reconocidos tienen como punto de partida la ciencia, la tecnología o el deporte. Otros jóvenes encontraron en el trabajo comunitario, la educación y la defensa de derechos una manera de desarrollar sus iniciativas.

Nicole Morales, de Pueblo Esther, es profesora de Educación Especial y fundadora y presidenta de la Asociación Civil Somos Tikins. Fue propuesta por el diputado Juan Argañaraz en el ámbito de promoción de los derechos humanos y la inclusión social.

Desde Santa Fe, Matías Joaquín Peralta Proske fue distinguido por su libro autobiográfico Soy el Matías: Ni víctima ni premio consuelo, una obra que aborda la adopción y el derecho a crecer en familia. La diputada Ástrid Hummel presentó su postulación.

En Reconquista, Gianluca Bertello es autor de Reprogramado por el dolor, un libro sobre el bullying. Además, brindó más de 30 charlas en escuelas e instituciones. Fue propuesto por el diputado Martín Rosúa.

En el ámbito de las acciones solidarias y comunitarias fue reconocido Valentín Goncalves, agente productor del Mercado de Capitales y estudiante de Abogacía de la Universidad Nacional del Litoral. Entre sus actividades se destacan las charlas de educación financiera y prevención de apuestas dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Su postulación correspondió a la diputada Natalia Armas Belavi.

Participación ciudadana y liderazgo juvenil

La nómina también contempla iniciativas vinculadas con la vida democrática y la participación de los jóvenes en las instituciones.

Agustín Traverso Lalic, colaborador del Observatorio Político Electoral de la Universidad Nacional de Rosario, creó el Simulador Electoral, una herramienta de acceso libre. Fue propuesto por la diputada Claudia Balagué en el ámbito de participación ciudadana y compromiso democrático.

Por otra parte, la Comisión Directiva de la Federación Universitaria del Litoral recibió una distinción por su trabajo en el liderazgo juvenil y el fortalecimiento de la participación ciudadana. El reconocimiento fue recibido por Juan Cruz Español y Julia Salas, a partir de una propuesta del diputado José Corral.

En esa misma categoría fue distinguido Joaquín Carvalho, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y presidente de la Federación Universitaria Argentina. Su postulación fue presentada por el diputado Germán Scavuzzo.

Cómo se eligieron los Jóvenes Destacados de Santa Fe

El mecanismo de selección contempló la participación de los integrantes de la Cámara de Diputados. Cada legislador tenía la posibilidad de postular a una persona y, a partir de esas presentaciones, se conformó la nómina de reconocidos.

Las distinciones abarcaron diferentes áreas: participación ciudadana y compromiso democrático; promoción de los derechos humanos y la inclusión social; innovación científica, tecnológica o educativa; desarrollo cultural y artístico; actividades deportivas de relevancia; acciones solidarias o comunitarias, y liderazgo juvenil y fortalecimiento de la participación ciudadana.

Algunos reconocimientos fueron otorgados a equipos, por lo que la cantidad de personas distinguidas superó los 30.

Las historias tienen protagonistas, edades, disciplinas y recorridos diferentes. Pero todas forman parte de una misma realidad: jóvenes de distintas ciudades y localidades de Santa Fe que llevan adelante proyectos, desarrollan conocimientos y encuentran en sus actividades una forma de aportar a la comunidad.