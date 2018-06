Dos formas simples para evitar aparecer conectado en WhatsApp

La segunda manera es a partir de una aplicación llamada Lectura Privada para WhatsApp que, por el momento, solo se puede encontrar en la tienda de descargas de Google Play Store y, por lo tanto, no está disponible para los dispositivos iOs.







Esta app te permitirá entrar en WhatsApp sin aparecer conectado, así como que no se cambie la última hora de conexión. El único defecto de la aplicación es que, al ser gratuita, está desbordada de publicidad.

También es cierto que, a veces, necesitamos nuestro espacio y preferimos dejar pasar unos minutos, unas horas o, incluso, unos días antes de contestar. Pero tampoco queremos quedar mal con quien nos envió el mensaje.Para ello, según el sito fayerwayer.com, existen dos maneras de evitar aparecer "conectado" en WhatsApp. Una de ellas es sin necesidad de utilizar una aplicación de terceros; la otra, en cambio, sí que requiere la ayuda de una aplicación.La primera de las opciones, aunque puede ser desconocida por algunos, es un clásico. El truco está en poner tu celular en modo avión cuando vayas a acceder a WhatsApp. De este modo podrás acceder a los mensajes, e incluso responderlos. Hay que tener en cuenta que las respuestas se enviarán cuando el dispositivo se vuelva a conectar a la red. Para no quedar al descubierto recordá cerrar la aplicación antes de quitar el modo avión.Si ninguna de estas dos opciones te convence siempre tendrás la opción de aparecer on line y que deje de importarte lo que tus contactos puedan pensar si no contestás los mensajes.