Uno Santa Fe | Información General | Quini 6

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

La próxima jugada tendrá un pozo acumulado de 4.500 millones de pesos

18 de agosto 2025 · 07:29hs
El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale

El sorteo número 3.296 del Quini 6, realizado este domingo, dejó vacantes los principales pozos de la modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, mientras que el Siempre Sale tuvo 52 ganadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales se llevará poco más de cinco millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará este miércoles 20, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $4.500.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 02 - 06 - 07 - 30 - 40 - 43

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.380.486.782

Con cinco aciertos: 12 ganadores, que recibirán $2.464.705

Con cuatro aciertos: 1.016 ganadores, que recibirán $8.733

►La Segunda

Números sorteados: 25 - 26 - 28 - 33 - 34 - 35

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.694.843.375

Con cinco aciertos: 10 ganadores, que recibirán $2.957.646

Con cuatro aciertos: 656 ganadores, que recibirán $13.525

►Revancha

Números sorteados: 04 - 12 - 17 - 22 - 40 - 44

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $606.568.716

►Siempre Sale

Números sorteados: 05 - 10 - 11 - 17 - 24 - 34

Con cinco aciertos: 52 ganadores, que recibirán $5.096.214

►Pozo extra

1.907 ganadores, que recibirán $55.060

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Quini 6 pozo vacante Premio
Noticias relacionadas
Quini 6

Un santafesino se llevó más de $209 millones en el Quini 6

el quini 6 tuvo un solo ganador en el siempre sale: se lleva $209 millones

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Quini 6, bien santafesino

Superpozo del Quini 6: tres ganadores se repartieron 6.000 millones de pesos

Quini 6: este domingo tres afortunados se repartieron 6.000 milloens de pesos

Quini 6: de dónde son los tres ganadores que se dividieron 6.000 millones de pesos

Lo último

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Último Momento
Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

Mercado de pases en pausa en Unión: ¿la victoria ante Instituto cambió los planes?

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

San Justo: la Guardia Rural rescató a un cachorro de puma yaguarundí en la puerta de una vivienda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

Rusia: hubo una explosión en una fábrica de pólvora que dejó 20 personas muertas y 134 heridos

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

El gobierno provincial proyecta que desde septiembre policías de Santa Fe y Rosario porten las pistolas Taser

Ovación
Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

Giordanino terminó en el top 10 de aguas abiertas en Asunción

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

El Clausura de Liga Santafesina ya tiene fecha y formato de competencia

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Regatas tuvo un traspié en la Liga de Honor de waterpolo en Buenos Aires

Travaglini: El Rugby Championship no existirá más

Travaglini: "El Rugby Championship no existirá más"

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Argentina se quedó con la medalla de oro en rugby seven masculino

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"