El recuerdo lleno de dolor de la madre de Fernando Pastorizzo

Y vos mi chiquito, vivís en el lindo recuerdo de todos los que te conocieron, pasaste a ser un poquito de todos... y ella... estará muerta en vida, encerrada pagando el daño que hizo. Porque no tengas dudas mi chiquito, que mami desde acá está cuidando como siempre que tengas la justicia de los hombres que te merecés, Descansa en paz mi amor. Te amo por siempre..."









Con la foto de su bautismo, Silvia Mantegazza escribió: "Mi querido Nando... hoy se cumple un mes desde que alguien decidió que como no serías de ella no serías de nadie... pero no tiene ni idea lo que es el amor y su poder, ni se lo imagina. Al amor, no se lo puede matar, ni mucho menos hacer desaparecer!. Porque como dicen...¡¡¡hay muertos que viven y vivos que están muertos!!!.