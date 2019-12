Entre diciembre y enero los jubilados recibirán más de $19.000

El mandatario nacional oficializó que los jubilados que cobran la mínima recibirán una suma extra de $5.000 para cada uno de los meses de diciembre y enero.

Hasta noviembre el haber jubilatorio mínimo era de $12.868. Ese mismo mes se confirmó que, tras el aumento ya estipulado por ley del 8,75%, la jubilación mínima subirá a $14,067,93.

Con el anuncio de Alberto Fernández de otorgar la suma extra de $5.000 durante los meses de diciembre y enero, los jubilados con la mínima cobrarán $19.067,93 en cada uno de los meses mencionados.

El objetivo del Gobierno nacional con esta medida es doble: por un lado busca ayudar a los jubilados que menos cobran durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Poro otro, quiere comenzar a estimular el alicaído consumo para iniciar la salida de la recesión económica que vive Argentina.

Congelamiento de tarifas y una extra para la AUH

Otras dos decisiones que oficializó Fernández fueron el pago de una suma extra de $2.000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el congelamiento de tarifas hasta mediados del año que viene.

Los $2.000 para quienes reciben el subsidio de la AUH serán pagados durante los meses de diciembre y enero ($2.000 cada mes). Pero se trata de una ayuda única que no se cobra por cada AUH. Es decir: no son $2.000 por cada hijo.

Además el Presidente anunció que las tarifas no aumentarán hasta el 30 de junio del 2020. “Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó Fernández.