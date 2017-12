Facebook te avisará cuando alguien use tu foto sin permiso

Este desarrollo, creado para que las personas puedan "gestionar su identidad en Facebook", está impulsado "por la misma tecnología que usamos para sugerirle amigos que podría querer etiquetar en sus fotos o vídeos", y le permitirá al usuario "encontrar fotos en la que no está etiquetado, señaló Joaquín Candela, director de Machine Learning de Facebook.

La nueva función, que estará disponible durante los próximos días en todos los dispositivos, podrá administrarse con una configuración simple: un botón de encendido y apagado.

"Combinamos estas herramientas con un control sencillo de "On / Off". Si actualmente su configuración de etiquetas está sin definir, su configuración de reconocimiento de rostros se mantendrá desactivada hasta que decida cambiarla", explicó Candela en el texto de presentación.

Con esta herramienta, Facebook les avisará a las personas si están en una foto y son parte de la audiencia de ese posteo, incluso si no han sido etiquetadas (siempre que tengan encendido el botón).

Al encender ese botón de reconocimiento facial se mostrarán todas las funciones asociadas a esta herramienta, tanto para el usuario como para sus amigos. Así, si el botón está apagado no sólo no se le ofrecerá a la persona el etiquetado automático, sino que tampoco se le avisará si están usando foto o no.

Asimismo, Facebook aclaró que como la empresa siempre respeta la configuración de privacidad que los usuarios de la plataforma seleccionan al publicar una foto (ya sea sólo para amigos, público o hacia una audiencia personalizada), no se recibirán notificaciones si uno no está dentro de esa audiencia.

El sistema funciona con machine leraning, una rama de la inteligencia artificial: analiza los píxeles de las fotos en las que ya está etiquetada una persona y genera una cadena de números llamada plantilla.

"Cuando se suben fotos o videos a nuestro sistema, las comparamos con las imágenes tomadas en esa plantilla", detalló la empresa.

En los próximos días, indicó, los usuarios de Facebook comenzarán a ver un botón de "On / Off" en lugar de configuraciones individuales para las funciones que usan tecnología de reconocimiento facial, y podrán obtener más información sobre las diversas funciones con tecnología de reconocimiento facial en el "Centro de ayuda" o en la "configuración de cuenta".

Junto con esta herramienta la empresa fundada por Marck Zuckerberg lanzó también una funcionalidad para que las personas con discapacidades visuales puedan saber más sobre quién está presente en las fotos que encuentran a través de Facebook.

"Hace dos años, lanzamos una herramienta automática de texto alternativo, que describe fotos a personas con pérdida de visión. Ahora, con el reconocimiento facial, las personas que usan lectores de pantalla sabrán quién aparece en las fotos en su News Feed, incluso si las personas presentes en la imagen no están etiquetadas", precisó Candela.

En tanto, "pronto" la red social comenzará también a usar tecnología de reconocimiento facial para que la gente sepa cuándo alguien más sube una foto suya como foto de perfil, con el fin de evitar que las personas se hagan pasar por otras.

"Queremos que las personas se sientan seguras cuando publiquen imágenes de ellos mismos en Facebook", explicaron desde la empresa. La nueva herramienta estará disponible en todo el mundo excepto en Canadá y Estados Unidos, donde por disposiciones regulatorias Facebook no ofrece tecnología de reconocimiento facial.





