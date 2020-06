El presidente Alberto Fernández anunciará mañana o el sábado cómo será, a partir del próximo lunes, la nueva fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, que tiene como foco principal de contagios la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y las capitales de las provincias de Chaco y Córdoba.

"Mañana o el sábado", dijeron fuentes oficiales citadas por Télam al ser consultadas sobre cuándo el Presidente anunciará la nueva etapa de la cuarentena, iniciada el 20 de marzo y cuya última prórroga vence este domingo.

Es que el viernes el mandatario tiene en agenda visitar las provincias de La Pampa y Neuquén, como una continuidad de los viajes al interior de país que viene realizando en las últimas semanas.

Para definir los detalles, el Presidente recibirá esta tarde al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco del contacto permanente que mantienen por la evolución de la pandemia en el distrito.

El impacto del aislamiento social en los niños y los adolescentes será uno de los asuntos que analizará hoy Fernández con el jefe del Gobierno porteño y un grupo de especialistas.

Así lo adelantó ayer el Presidente durante un extenso reportaje que concedió a Radio Metro 95.1, poco antes de que el Gobierno de la Ciudad informara que estudia la posibilidad de extender a los dos días del fin de semana la vigencia del permiso para las salidas recreativas con los chicos.

Por su parte, Kicillof -quien compartirá al mediodía un acto con Fernández en Campana- se reunirá a las 17 con el comité de expertos que lo asesora para analizar la situación epidemiológica en territorio bonaerense y la continuidad del aislamiento social.

Ayer, el Presidente dejó en claro que "se está en una etapa en la que no hay experiencia en cuanto a qué pasa en los barrios populares", los lugares que concentran la atención principalmente de Rodríguez Larreta y Kicillof.

"Estamos haciendo nuestro propio protocolo porque no hay antecedentes; los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir", dijo Fernández ayer por radio Metro, donde analizó los casos de contagios en los barrios porteños Padre Mugica y Padre Ricciardelli, y la Villa Azul, en el sur del Gran Buenos Aires.

"Vamos a tener que prestarle mucha atención a lo que ocurre allí y buscar en la calidad científica argentina y en el ingenio argentino para resolver" los contagios, insistió el jefe de Estado.

El Presidente analizó que países como España, Francia e Italia "pagaron un alto costo por la no experiencia" frente a la Covid-19 apenas estalló la pandemia, pero destacó que las decisiones de esos gobiernos para atender la emergencia lo "ayudaron mucho" a la hora de adoptar resoluciones.