Google le rinde homenaje al hombre que inventó las reglas del fútbol

Esta fue una de las pautas que se sancionó en 1863 en una reunión entre algunos miembros de clubes de fútbol que se realizó en la Taverna Freemasons' de Londres y que estuvo liderada por Ebenezer Cobb Morley. Allí, se fundó la Asociación de Fútbol (FA, por Football Association) -que es, aún hoy, el organismo rector del fútbol en Gran Bretaña- y se redactó el primer reglamento de este deporte llamado "Las leyes del juego" (The Laws of the Game).