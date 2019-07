Hace 50 años, partía el cohete de la misión Apolo 11 hacia la Luna

A 50 años del inicio de la misión Apolo 11, uno de sus tres astronautas, Michael Collins, rindió homenaje al fallecido Neil Armstrong, de quien dijo que fue el "mejor" comandante que hubieran podido tener. Ayer, hace medio siglo, partía el gigantesco cohete Saturno V con Collins, Armstrong y Buzz Aldrin para posarse sobre la Luna pocos días después, el 20 de julio.

Collins habló así desde la plataforma del histórico lanzamiento en Cabo Cañaveral, en el noreste de Florida, donde también se esperaba la presencia de Buzz Aldrin, de 89 años, quien sin embargo no compareció por causas no explicadas por la NASA.

Para Collins, Armstrong, fallecido en 2012, era el astronauta más inteligente, un gran ingeniero y la "perfecta" elección para comandar la misión. "Era muy inteligente, tenía una formación extremadamente amplia, de conocimiento científico e histórico", manifestó durante una entrevista televisada por la NASA.

Sin embargo, el astronauta de 88 años quiso destacar hoy martes los dotes de Armstrong como "portavoz de tres hombres que tuvieron el privilegio de dar la vuelta al mundo". "Hizo un trabajo superlativo como comandante de tripulación. No hay quejas allí (...), pero fue magistral, un gran orador", precisó Collins sobre el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna. "Era una persona introvertida (...) no quería agarrar el micrófono, pero si estaba al frente de él, podría usarlo con una ventaja maravillosa", explicó.

El astronauta además elogió la "sucinta instrucción" del presidente John F. Kennedy en 1961 de enviar un hombre a la Luna antes de que finalizase la década de los años 60. En ese sentido, dijo que la gran pregunta ahora es "¿Hacia dónde vamos desde aquí?". "Me gusta transferir ese espíritu de dónde estamos a dónde podríamos ir. Y propondría ir directamente a Marte, bajo lo que llamaría el JFK Mars Express", manifestó el astronauta. "Donde sea que fuéramos, usaríamos el nombre de Kennedy", reiteró.

Por otro lado, elogió el papel de las mujeres en la nueva era espacial, específicamente en el programa Artemisa de la NASA para colonizar la Luna y Marte, al señalar que "quizás puedan hacerlo mejor". "Me encanta la palabra Artemisa, la gemela de Apolo. Creo que es un nombre maravilloso y más importante que el nombre es un concepto maravilloso. Creo que las mujeres pueden hacer cualquier cosa que los hombres puedan hacer en un espacio", enfatizó. La ceremonia al pie de la plataforma marcó el arranque de una semana de conmemoraciones de la misión Apolo 11.

El traje original

En tanto, los homenajes a la tripulación de la misión Apolo XI también tuvieron otros actos. Ayer, Rick Armstrong, hijo del primer hombre que pisó el satélite, participó en la ceremonia de exhibición del traje usado por su padre en la histórica misión. La vestimenta especial no había sido mostrada al público en más de una década, hasta que volvió a ser expuesta en el museo del Instituto Smithsonian, en Washington, luego de una campaña para su restauración a las condiciones originales.

"Los astronautas no querían ser llamados 'héroes'. Pero si Neil Armstrong no lo era, entonces no hay héroes", comentó el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, junto a Rick. Además, recordó con elogios las veces que tuvo la oportunidad de reunirse con él, antes de su fallecimiento en 2012. En la ceremonia se destacó que el grupo de astronautas se negó a que sus nombres fuesen bordados en los trajes, como era habitual en las anteriores misiones, para hacer notar que se trata de un logro en equipo y no un triunfo personal.

El Apolo XI tardó cuatro días en llegar a la Luna antes de que el módulo lunar, el "Eagle", tocara suelo en la superficie del satélite el 20 de julio de 1969. Armstrong salió de la cápsula y a las a las 02.56 GMT del 21 de julio, de noche en Estados Unidos, y de madrugada en Europa, pisó suelo lunar.