Marco Lautaro Teruel, de 27 años, está detenido en Salta por la denuncia de una adolescente que aseguró que el hijo del Nochero la violó cuando tenía 6 años, hace 10.

El Canal 7 de Salta difundió en las últimas horas un audio en el que Marco Lautaro revela su culpa y - por ende- complica su situación judicial.

La menor, que ahora tiene 16 años, grabó una llamada telefónica del hijo de Mario Teruel en la que trataba de explicar lo sucedido.

"El otro día que te vi ahí, dije está re grande. Pero a partir de ese día, me acuerdo de vos así como estás ahora y no esa sensación chota (de cuando eras "pendeja"). Era una necesidad de sacarlo y de intentar escucharte también, fue una boludez", afirmó Teruel.

“¿Por qué lo hiciste?”, le preguntó ella y él contestó: "No sé boluda, era muy pendejo, no sé realmente, no sé cuál es la respuesta a por qué lo hice. Si sé que cuando lo hice en un momento no te gustó nada, porque si me di cuenta, y nada y pasaba el tiempo y más me hacía la cabeza, que culiao que fui, eras re pendeja, habrá sido hace 10 años".