Horóscopo diario: predicciones signo por signo

Horóscopo: esto es lo que dice tu signo para este miércoles 1 de abril del 2020.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: suspicacias; no acepta sugerencias. Controle sus impulsos o se frustrarán acuerdos. Amor: vivirá con recelo porque ve fantasmas donde no los hay. Vea y no juzgue.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: nuevo mercado a conquistar. Con perseverancia logrará controlar lo que le interesa. Amor: aceptación y humildad, será lo que mejorará una relación desgastada.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: preparación para el éxito. Surgirá viaje de negocios y usted será convocado. Amor: la certeza le aliviará la inquietud. Relájese y disfrutará de grato encuentro.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la idea que llega no le convence. Conviene no irritarse o malogrará nuevos negocios. Amor: exigirá más de lo que el otro puede dar. El capricho no debe ser el camino.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: mucha dispersión. Debe apoyarse en sus compañeros más hábiles. Todo mejorará. Amor: insiste con la idea de que el otro no cumple ciertos requisitos. Sea más humilde.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su discernimiento estará al máximo. Surge un prometedor escenario económico. Amor: las rencillas se disipan y en la intimidad todo mejora; las cosas se definen.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: autoestima alta. Considera las ideas de otros como aportes, no como barreras. Éxitos. Amor: dará rodeos pero llegará el momento de hablar sobre cierto asunto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: se excede y no mide las consecuencias. Cuidado o espantará negocios. Amor: su pareja cometerá errores y eso hará surgir confusiones y malentendidos.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: fuerte energía. Marcha inexorable hacia sus metas. Resuelve lo pendiente. Amor: sus cambios de hábitos atraerán a alguien que parece muy distante.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un camino se divide. Necesidad de tomar decisiones para asegurar ganancias. Amor: confunde el deseo y el deber. Disfrute del encuentro siendo espontáneo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: le hacen requerimientos y los satisface. Los negocios exitosos no tardan en llegar. Amor: peca de inflexible. Todo está bien pero no escucha lo suficiente; reflexione.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y noticias: obtiene logros que le quitan el sueño a personas maliciosas. Favorable para hacerse oír. Amor: intimidad y erotismo se convierten en algo casi sagrado. Plena armonía.

