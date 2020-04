Horóscopo diario: predicciones signo por signo

Horóscopo: esto es lo que dice tu signo para este miércoles 8 de abril del 2020.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto común animará a su entorno, pero usted le hallará defectos. No se precipite. Amor: la visita de un querido familiar reforzará el lazo en crisis de la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: logra un orden como a usted le gusta. Las cosas fluyen con claridad. Los gastos se controlan. Amor: se reconcilian las diferencias y disfruta un grato momento en pareja.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surge viaje de negocios que sus rivales disputan. Logrará ser el elegido entre muchos. Amor: su carisma está irresistible; a este paso, hoy iniciará un romance.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: no querrá escuchar los mensajes negativos y atiende lo positivo. Resultado exitoso. Amor: retomará una relación, pero tenga en cuenta lo que pasó para evitar decepciones.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las cosas con un amigo no funcionan. Conviene no mezclar amistad con negocios. Amor: agota a su pareja con tantas exigencias. Mejor, escuchar con ternura y no insistir.

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: se sucederán circunstancias positivas, pero también negativas. El balance será equitativo. Amor: su pareja le dará respuestas que no le convencen; urge hacer cambios.

LIBRA (setiembre 23-oct.22)

Trabajo y negocios: da fin a un compromiso que le hace perder dinero. Recupera tiempo valioso y gana. Amor: su rasgo enamoradizo estará vibrando alto y cautivará a alguien muy especial.

ESCORPIO (octubre 23-nov.21)

Trabajo y negocios: desoye críticas; ignora acuerdos; y aleja a entrometidos. Resultado, éxito de ventas. Amor: habrá confusiones si persiste con su aire seductor. Decídase por alguien.

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: rompe con medidas rígidas y el éxito no tarda en llegar. Su entorno le dará la razón. Amor: su buen humor divertirá a alguien que siente como irresistible pero distante.

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: aunque vive con los pies en la tierra, tomará decisiones algo alocadas pero exitosas. Amor: expresará lo que su pareja le pide con fervor, pero pídale un compromiso.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: datos confusos le llevarán a un callejón sin salida. Retoma el camino y evita pérdidas. Amor: una tímida persona le hará vivir un cálido romance desde el principio.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su entorno está dividido, pero recompondrá relaciones en base a premios y castigos. Amor: altibajo emocional de su pareja; contribuirá con ideas divertidas ¡Anímese!

