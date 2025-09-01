Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 1 de septiembre

1 de septiembre 2025 · 07:18hs
Horóscopo Virgo 2025

UNO Santa Fe

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo del lunes 1 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Arrancás la semana con mucha iniciativa. Será un buen día para organizar tus proyectos laborales. Cuidá tu tono al hablar: podrías sonar más directo de lo que querés.

signo zodíaco astrología virgo adorables .jpg

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tu mente está enfocada en lo económico. Es posible que surja una oportunidad de ingreso extra o una propuesta de inversión. Evitá gastos impulsivos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

El lunes te invita a mostrar tus ideas y brillar en reuniones. Tu carisma te abre puertas, pero tené cuidado con distraerte demasiado en temas secundarios.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Tu intuición estará a flor de piel. Ideal para tomar decisiones sobre tu vida personal. No dejes que viejas emociones frenen tu avance: mirá hacia adelante.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

El inicio de septiembre te impulsa a conectar con amistades y grupos. Te podés sumar a un nuevo proyecto colectivo que te entusiasme.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los temas laborales y de reconocimiento toman fuerza. Podés recibir elogios o un comentario que confirme que vas por el camino correcto.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu necesidad de aprender o explorar algo distinto se activa. Buen momento para pensar en cursos, viajes o experiencias nuevas.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La jornada te lleva a ocuparte de tus finanzas compartidas o deudas. Podés tomar decisiones importantes con tu pareja o familia en ese aspecto.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El lunes marca un nuevo aire en tus relaciones. Momento ideal para dialogar y negociar, ya sea en pareja o en asociaciones.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Vas a sentir la necesidad de organizar tu agenda y tu cuerpo. Un día ideal para enfocarte en hábitos saludables y ordenar pendientes.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad y el romance marcan tu jornada. Podés recibir una invitación especial o dejarte llevar por una idea innovadora.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

El hogar y la familia ocupan tu atención. Un cambio en tu entorno puede ayudarte a sentir mayor armonía. Buen momento para reconectar con los tuyos.

Horóscopo lunes septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Último Momento
Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

Cuál es el estado de las rutas santafesinas afectadas por las intensas lluvias

Cuál es el estado de las rutas santafesinas afectadas por las intensas lluvias

Cómo le fue a Colón y Defensores de Belgrano con Yamil Possi como árbitro

Cómo le fue a Colón y Defensores de Belgrano con Yamil Possi como árbitro

Ovación
Pittón: Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro

Pittón: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"

Solari: Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad

Solari: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"

Fascendini: Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros

Fascendini: "Golpeamos en los momentos justos y eso habla muy bien de nosotros"

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

Colón se lo dio vuelta a Atlético y Tiro y habrá Clásico Santafesino en Copa Santa Fe

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná